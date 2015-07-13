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    • Льорис может пропустить старт сезона из-за перелома запястья

    Льорис может пропустить старт сезона из-за перелома запястья

    Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис сломал запястье во время отпуска, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

    Льорис будет заниматься по индивидуальной программе и имеет шансы вернуться в строй до начала сезона. В первом туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча запланирована на 8 августа.
    В прошлом сезоне Льорис провел 44 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 21:22
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    Комментарии (49)
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    kkomov
    1436817982
    очень плохо - симпатизирую ему.
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    Deuced
    1436820295
    запястье так быстро заживает или он терминатор?
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    alessios1990
    1436837463
    Безусловно основной вратарь Тоттенхэма и сборной Франции! Без него шпорам будет не просто на старте сезона. Очень не кстати он получил эту травму( Здоровья, Уго!
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    pickapick
    1436838964
    Подрался что ли? В любом случае пусть скорее выздоравливает!
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    DarkLight_2000
    1436846601
    Ну вот теперь вопрос с продажей Де Хеа этим летом точно решенный, никуда он не уходит, потому как менять его просто не кем!!! Льорису желаю скорейшего выздоровления. Надеюсь увидеть его в стартовом матче против МЮ...
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    cannongun
    1436853281
    что тут забыли всякие педалики?
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    dzvinka
    1436853979
    нехреновый отпуст то - запястья ломать.
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    Die Roten
    1436868813
    здоровья льорис!
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    nahan
    1436891328
    Льорису скорого выздоровления.
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    ologreds
    1694997619
    numo435597
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