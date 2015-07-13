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    • Слуцкий: «Если ЦСКА выиграет чемпионат, станцую лучше, чем в КВН»

    Слуцкий: «Если ЦСКА выиграет чемпионат, станцую лучше, чем в КВН»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий пообещал станцевать в случае победы красно-синих в чемпионате России.

    В прошлом сезоне Премьер-лиги «армейцы» заняли второе место, уступив «Зениту». До этого ЦСКА становился чемпионом России два года подряд.
    «Если выиграем чемпионат, то станцую лучше, чем в КВН», – передает слова Слуцкого «Чемпионат».
    В первом матче предстоящего сезона российской Премьер-лиги ЦСКА на своем поле сыграет с «Рубином». Встреча состоится 18 июля.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2015 19:23
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    Комментарии (208)
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    alessios1990
    1436838830
    Я надеюсь ты это сделаешь, Леонид Викторович! И пускай другие смотрят на тебя и завидуют армейскому клубу) Удачи ЦСКА в наступающем сезоне!
    Ответить
    ПатриотЪ
    1436842801
    Лёня Слуцкер: \"Если ЦСКА выиграет чемпионат, то дядя Гинер подарит мне Макдональдс\"
    Ответить
    aviciii
    1436846101
    Тренер классный, а актер вообще супер!
    Ответить
    забайкальский армеец
    1436855995
    Скамейку бы подлиннее да напа хорошего,а там мы только ЗА.
    Ответить
    eniseyspb
    1436864315
    танцующий бегемот страшное и смешное зрелище одновременно
    Ответить
    spartak11
    1436867686
    Лицо макдага!
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436871703
    Танцуй Леня, танцуй:)
    Ответить
    nahan
    1436890268
    Вывели сборную на чемпионат Европы и танцуй на здоровье.
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    Denfard
    1436956283
    В нашем чемпионате всё без изменения а это значит всё будет по прежнему между турами неделя а это очень большая пауза которая не плохо расслабляет футболистов после которой настроиться даже рассол не помогает это всё надо менять 3 4 дня вполне достаточно для обширного отдыха футболиста берите пример в ФНЛ и доведите РФПЛ ДО 20 22 команд а то вся ЕВРОПА смеётся над нашим РФС
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    ologreds
    1694997619
    numo435588
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