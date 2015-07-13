Слуцкий: «Если ЦСКА выиграет чемпионат, станцую лучше, чем в КВН»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий пообещал станцевать в случае победы красно-синих в чемпионате России.



В прошлом сезоне Премьер-лиги «армейцы» заняли второе место, уступив «Зениту». До этого ЦСКА становился чемпионом России два года подряд.

«Если выиграем чемпионат, то станцую лучше, чем в КВН», – передает слова Слуцкого «Чемпионат».