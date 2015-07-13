Смолов: «Невызов в сборную не является для меня трагедией»

Новый игрок футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов заявил, что не зацикливается на том, что не попадает в состав сборной России.



Смолов в начале июня перешел в «Краснодар» на правах свободного агента, контракт 25-летнего форварда рассчитан на четыре года. Минувший сезон Смолов, принадлежавший московскому «Динамо», провел в «Урале», где играл на правах аренды, забив восемь голов в 23 матчах за екатеринбуржцев. В последний раз в составе сборной Смолов был в марте 2014 года во время матча с Арменией.



«Любой невызов в сборную России не является трагедией для меня, я не думаю об этом. Я в сборной был больше года назад. Все было благополучно тогда. Кого вызывать, а кого не вызывать – это всегда прерогатива главного тренера. Стоит помнить об этом, так как он ответственен за результат команды», – сказал Смолов на предсезонной пресс-конференции.

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