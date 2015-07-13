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    Смолов: «Невызов в сборную не является для меня трагедией»

    Новый игрок футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов заявил, что не зацикливается на том, что не попадает в состав сборной России.

    Смолов в начале июня перешел в «Краснодар» на правах свободного агента, контракт 25-летнего форварда рассчитан на четыре года. Минувший сезон Смолов, принадлежавший московскому «Динамо», провел в «Урале», где играл на правах аренды, забив восемь голов в 23 матчах за екатеринбуржцев. В последний раз в составе сборной Смолов был в марте 2014 года во время матча с Арменией.
    «Любой невызов в сборную России не является трагедией для меня, я не думаю об этом. Я в сборной был больше года назад. Все было благополучно тогда. Кого вызывать, а кого не вызывать – это всегда прерогатива главного тренера. Стоит помнить об этом, так как он ответственен за результат команды», – сказал Смолов на предсезонной пресс-конференции.

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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 19:15
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    Комментарии (26)
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    sir_Alex
    1436812005
    Очень хорошо
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    Vector
    1436812941
    Вот Лопырева ушла, это да, катастрофа...
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    Rruma
    1436814659
    Трудись, Смолов, и будешь поощрен вызовом в сборную!
    Ответить
    kkomov
    1436823567
    может и заиграет - прав что свалил из [Динамо].
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    alessios1990
    1436838883
    Да какая сборная, Федор? Радуйся, что ты играешь в таком амбициозном клубе как ФК Краснодар! А в сборной России есть кому играть в атаке и без тебя.
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    cska-62
    1436842876
    Федор Смолов: \"Отсутствие забитых мячей не является трагедией для форварда с российским паспортом. Куда важнее - цифры в контракте!\"
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    Evgenii333
    1436844948
    Надеюсь будет лучше играть
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    mat73
    1436848946
    Это не просто трагедия, это катастрофа, это фильм ужасов какойто! )))
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    nahan
    1436890132
    У Смолова ещё будет шанс проявить себя в сборной.
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    ologreds
    1694997619
    numo435587
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