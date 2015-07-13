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    • Игроки и тренеры ЦСКА награждены серебряными медалями РФПЛ сезона-2014/15

    Игроки и тренеры ЦСКА награждены серебряными медалями РФПЛ сезона-2014/15

    Сегодня в Москве в манеже ЦСКА состоялась церемония вручения серебряных медалей Премьер-лиги, завоеванных армейцами по итогам сезона-2014/15. На торжественном мероприятии присутствовали генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, главный тренер Леонид Слуцкий, президент РФПЛ Сергей Прядкин, легендарный армейский ветеран Владимир Пономарев, а также футболисты и тренерский штаб команды в полном составе. На встречу были приглашены поклонники клуба, которых собралось около трех тысяч.
    «Хочу поздравить команду с очередным успехом, – взял торжественное слово Пономарев. – «Ведь серебро – это тоже сумасшедший успех. Из года в год мы чествуем тут нашу команду, которая неизменно держится наверху. Большое спасибо вам за стабильные результаты! Мы, ветераны, ходим с высоко поднятой головой!»
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    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.07.2015 19:08
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    Комментарии (59)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    drug01
    1436814851
    Пока все нормально,даже лучше чем в...Спартаке!
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    kkomov
    1436815323
    подарок от краснодара!
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    Красно Синий воин
    1436815681
    ЦСКА Чемпион (5) 2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014 Серебряный (6) 1998, 2002, 2004, 2008, 2010, 2015 призер Бронзовый (3) 1999, 2007, 2011/2012 призер Обладатель (7) 2002,2005,2006,2008,2009,20011,2013 Кубка Обладатель (6) 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 Супер Кубка Обладатель Кубка УЕФА (1) 2005-Первый Европейский трофей России!
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    ОЛЛС
    1436819169
    Нормально!
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    Воин трои
    1436822454
    Мы как и ветераны гордимся.А вот свинопатамы не знают куда деваться
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    kkomov
    1436823069
    не заработали они это серебро - неужели им не стыдно было его принимать?
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    alessios1990
    1436839035
    Серебро для ЦСКА это все таки не так и плохо, однако есть к чему стремится! Ниже второго места они уже который сезон не опускаются) Стабильность - признак класса. А еще Акинфееву болельщики подарили мешок сухарей, как бы намекая на его надежную игру в воротах! Успехов армейскому клубу)
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    забайкальский армеец
    1436855508
    Присоединяюсь к поздравлениям родной команды.
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    nahan
    1436890048
    Что-то поздновато решились.
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    ologreds
    1694997619
    numo435586
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