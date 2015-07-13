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    «Рубин» поблагодарил Сесара Наваса за сотрудничество

    Казанский «Рубин» на своем официальном сайте выступил с благодарностью уже бывшему игроку клуба Сесару Навасу, который продолжит карьеру в «Ростове».

    «В течение шести лет этот футболист был одним из лидеров нашего коллектива, неоднократно был капитаном команды, служил примером высококвалифицированного и профессионального футболиста. Навас был образцом для подрастающего поколения. Фанаты «Рубина» признательны Сесару за проведенные матчи, за надежную игру в обороне и забитые мячи, а также за участие во всевозможных клубных мероприятиях. Сесар, ты стал легендой клуба. Мы благодарны тебе», – сказано в заявлении.

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    Источник: ФК «Рубин»

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    13.07.2015 15:33
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    Комментарии (27)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Зенит это Халк
    1436793577
    Навас будет получать кровавые деньги от войны !
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    radyA
    1436795271
    БКБ по тихоньку возвращает своих преданных ребят! кто следующий! и идут же футболисты, так как верят в тренера, БКБ авторитетом берет!
    Ответить
    ДЮСШ3
    1436795696
    Навас - хороший игрок Рубина и удачи тебе в любом другом клубе !
    Ответить
    rubinovyi2
    1436799768
    Добрые слова! Хорошо,что не забыли сказать! Спасибо Цезарь за игру и Удачи!
    Ответить
    sir_Alex
    1436800064
    Вежливые ребята
    Ответить
    Evgenii333
    1436800693
    молотцы
    Ответить
    pab
    1436801401
    Неужели в Ростове больше денег на зарплату чем в Рубине
    Ответить
    Зенит это Халк
    1436812341
    Динияр Билялетдинов может перейти в «Рубин» гы гы )
    Ответить
    голова1989
    1436813111
    вот так
    Ответить
    ologreds
    1694997621
    numo435568
    Ответить
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