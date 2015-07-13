Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    У Де Хеа есть сутки, чтобы перейти в «Реал»

    Английский «Манчестер Юнайтед» поставил своему вратарю Давиду Де Хеа ультиматум: либо в течение ближайших суток он завершает свой переход в мадридский «Реал», либо по их окончании отправляется вместе с партнерами в Северную Америку на предсезонный турнир и никаких шансов уйти из стана «красных дьяволов» летом уже не будет.

    Ранее президент испанского клуба Флорентино Перес заявил, что сделка по переходу Де Хеа завершена, однако пока никакой официальной информации не поступало.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 15:23
    Рекомендуем
    Комментарии (88)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    man_united red
    1436806191
    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отказался подтвердить, что «сливочные» заинтересованы в трансфере Де Хеа. «Мы не думаем о наших трансферах прямо сейчас, - цитирует , который принимал участие в прощании Икера Касильяса с болельщиками. – Де Хеа принадлежит «Манчестер Юнайтед» и тут больше не о чем говорить». «Будет невозможно заменить Касильяса, потому что никто из его потенциальных замен не отдал этому клубу 25 лет. Вот почему мы будем помнить Икера как легенду». «Касильяс сам попросил об уходе. Мы хотели, чтобы он завершил карьеру в «Реале», но он получил предложение от «Порту» и захотел уйти туда. У нас были хорошие отношения, и многое из того, о чем писали газеты в последние дни – ложь». По данным, которые появились сегодня в британских СМИ, «Юнайтед» не получал официального предложения о трансфере Де Хеа, и клубы прекратили все переговоры после того, как «Юнайтед» дал понять, что отпустит своего голкипера только в обмен на Серхио Рамоса.
    Ответить
    G_M
    1436806551
    перейдет или нет
    Ответить
    No problem
    1436807100
    ДДХ будет в Мадриде, Всего лишь ждут пока все вокруг Каса не утихомирится. .. Перец сказал,Перец сделал. Мы болелы обнимаем Каса, а[кю]ес всего лишь пожал руку.
    Ответить
    АнДрЮхА 21
    1436807382
    100% не перейдет, Реалу бы внимание на Льориса обратить или на классного кипера Челси
    Ответить
    lobsterdam
    1436808719
    он уже в заявке на турне, Вальдес не едет. И потом Перец заявил, что ДеХеа принадлежит МЮ и точка. Видимо, не смогли договориться по поводу обмена на Рамрса.
    Ответить
    RMA 005
    1436808893
    А д м и н ы т е р п и л ы ! На охоту вышли)) Не поздновато ли? *уки)) Ба*ить начали)) Ну ну...посмотрим *ука какие вы адекватные... Тема для ср*ча есть,ждете массу комментов,а когда план выполнен....топите \"сауну\"...ничего нового...
    Ответить
    Islam0500
    1436810014
    Сайт вообще фиговым стал! Почему нет статьи по поводу ухода Касильяса?! Раньше были очень интересные и содержательные статьи с довольно большой частотой
    Ответить
    мама барсика-фуу
    1436810232
    barc-f представитель УЕФА i-nkognito monolo Freddy Krueger alex25For эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!! но эти еще не все! вискас мой ГЕИ!!
    Ответить
    Sir M_U
    1436867413
    Вот и славно! ДДХ остается с нами!
    Ответить
    ologreds
    1694997621
    numo435567
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+