Источник: Денисова вернули в основной состав «Динамо»

По информации из достоверного источника, полузащитник московского «Динамо» Игорь Денисов вернулся к работе с основной командой клуба. Случилось это сразу поле отставки главного тренера Станислава Черчесова, о которой будет объявлено в ближайшее время. Напомним, что у футболиста и наставника имел место конфликт.



Скорее всего, новым рулевым бело-голубых станет Андрей Кобелев, нынешний спортивный директор клуба.



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