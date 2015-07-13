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    Источник: Денисова вернули в основной состав «Динамо»

    По информации из достоверного источника, полузащитник московского «Динамо» Игорь Денисов вернулся к работе с основной командой клуба. Случилось это сразу поле отставки главного тренера Станислава Черчесова, о которой будет объявлено в ближайшее время. Напомним, что у футболиста и наставника имел место конфликт.

    Скорее всего, новым рулевым бело-голубых станет Андрей Кобелев, нынешний спортивный директор клуба.

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    Источник: Twitter

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    13.07.2015 15:13
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    Комментарии (189)
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    EVM
    1436816941
    Думаю, к увольнению Черчесова, Игорь не имеет никакого отношения. Мне кажется, что тренер переоценил свой вес и влияние, а неумение контролировать свой нрав, сыграло свою роль. Кобелев уж точно найдет с Игорем общий язык, и тот еще покажет свой класс.
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    ermak6448
    1436818169
    У \"Динамо\" - всё Пропало...
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    mntr13
    1436855197
    гнать его надо
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    spilo
    1436855387
    Денисова с победой)))
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    забайкальский армеец
    1436856736
    Непотопляемый Денисов.
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    andrefino13
    1436883748
    Ни разу не видел,что бы Денисов пижонил,расслаблялся,где то не доигрывал на футбольном поле,и т.д.Рад возвращению высококлассного российского игрока,таких у нас единицы,в строй.
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    n272nm
    1436956479
    Чудесное возвращение Гарика из небытия. Ему, однако, везет. Хотя, все таки, его пример - другим наука. Играл бы спокойно в Зените и держал язык за зубами не заглядывая в кошелек другим - был бы в шоколаде. Ну а раз беда с головой, то пусть мучится. Хотя, повторю, ему очень сильно повезло :))))
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    Sevastopol-www
    1437115091
    С Кобелевым сработаются...
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    Viktor41
    1437232320
    Требовательных тренеров игроки сплавляют. При таком положении ждать появления звезд в ближайшем будущем вряд ли возможно. Кобелев уже испытал это в своей тренерской деятельности.
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    ologreds
    1694997621
    numo435566
    Ответить
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