Бегович подписал с «Челси» четырехлетний контракт

Лондонский «Челси» объявил о подписании контракта с вратарем «Сток Сити» Асмиром Беговичем. Трудовое соглашение рассчитано на 4 года. У боснийца в стане «синих» будет первый номер.



По всей вероятности, Беговичу придется довольствоваться статусом игрока подмены, ведь основным стражем ворот «аристократов» является Тибо Куртуа.



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