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    Бегович подписал с «Челси» четырехлетний контракт

    Лондонский «Челси» объявил о подписании контракта с вратарем «Сток Сити» Асмиром Беговичем. Трудовое соглашение рассчитано на 4 года. У боснийца в стане «синих» будет первый номер.

    По всей вероятности, Беговичу придется довольствоваться статусом игрока подмены, ведь основным стражем ворот «аристократов» является Тибо Куртуа.

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    Источник: Twitter

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    13.07.2015 14:35
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    Комментарии (62)
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    sir_Alex
    1436799992
    Выбрал лавку
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    Dead Silence
    1436802049
    Сменил игровую практику на лавку):
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    калач
    1436802222
    опять мешок деньгами сорит
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    RussianHorse
    1436802388
    Удачи!
    Ответить
    G_M
    1436806993
    хороший сменщик
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    Graceful
    1436810140
    Скорее всего один в нац лиге и лч, второй в нац кубках будут играть. Кипер добротный
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    Manchester2015
    1436811752
    че к чему...смысл было переходить...просто попытаться навязать конкуренцию Куртуа?потом ныть начнет,что не проходит в состав
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    Brendan Rodgers
    1436816583
    Асмир Бегович, сегодня перешедший в «Челси», совершил 379 сейвов за последние 4 сезона Премьер-Лиги. Только Симон Миньоле (439) совершил больше.
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    Mоnоlo
    1436824823
    Главное чтоб с ПСЖ не встретились. Там и Бегович не поможет.
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    ologreds
    1694997621
    numo435564
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