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    «Интер» презентовал Биабиани

    Находившийся до сегодняшнего дня в статусе свободного агента Джонатан Биабиани представлен в качестве футболиста миланского «Интера». Контракт с французом заключен на четыре года.

    Футболист уже выступал за миланцев с 2006-го по 2011-й год, но провел за первую команду всего лишь 14 матчей (1 гол).

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    Источник: ФК «Интер» Милан

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    13.07.2015 13:57
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    Комментарии (21)
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    qisi76
    1436788176
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    Kid Ink-95
    1436790998
    С возвращением Джони)игрок добротный,и каши полюбасу не испортит,для ротации Манчу должен пригодиться,так шо ждёмс хорошей игры,и желаем крепкого здоровья=
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    alessios1990
    1436791235
    В прошлом сезоне трансфер этого игрока в Милан сорвался по причине не самого хорошего здоровья француза.. Он уже выступал в Интере, но Манчини, а затем Маур на него практически не рассчитывали! И теперь он получает второй шанс постараться заиграть в стане нерадзурри) Удачи Биабиани!
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    VABANK
    1436791573
    Бог чудесным образом в свое время уберег Милан от этого куска. К своим вернулся, там ему самое место.
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    Zen-Aky
    1436795226
    С возвращением Биабиани может с второго раза у него все получится.
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    КиLLеr
    1436798647
    С возвращением! Успехов и здоровья ему!
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    baltazor
    1436799755
    Второй раз в ту же реку зайти совсем непросто. Посмотрим получится ли у Биабиани это сделать)
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    Bianconeri22
    1436804745
    Свободный агент. Я уверен предложи французу контракт, даже какой-нибудь Газовик или Сокол Саратов, он предпочел бы их, этому миланскому любительскому клубу.
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    КиLLеr
    1436816688
    У блювентинского глорья опять бомбит,кремация вам в помощь!))
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    ologreds
    1694997621
    numo435560
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