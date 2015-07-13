«Интер» презентовал Биабиани

Находившийся до сегодняшнего дня в статусе свободного агента Джонатан Биабиани представлен в качестве футболиста миланского «Интера». Контракт с французом заключен на четыре года.



Футболист уже выступал за миланцев с 2006-го по 2011-й год, но провел за первую команду всего лишь 14 матчей (1 гол).



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