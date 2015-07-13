Ширко: «Карпин уже всем все доказал»

Бывший футболист сборной России Александр Ширко поделился своими мыслями по поводу назначения Валерия Карпина на пост главного тренера армавирского «Торпедо».



«Принял эту новость как большой сюрприз. Непонятно, почему тренер с таким именем решил идти работать в ФНЛ. Карпин тренировал в Испании, тренировал «Спартак» – и тут Армавир. Особенно интересно, что контракт подписан на три года. Вполне возможно, что это в некоторой степени пиар-ход. Не удивлюсь, если Карпин через некоторое время станет президентом «Торпедо». Впрочем, если ему поступит предложение от более статусного клуба, он его примет. С Армавиром будет трудно достичь чего-то существенного. По моему мнению, с такими коллектива следует работать начинающим специалистам, а Карпин уже всем все доказал», – заявил Ширко.



Свой ближайший матч «Торпедо» проведет в среду против хабаровского «СКА-Энергия». «Бомбардир» проведет онлайн-трансляцию встречи.



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