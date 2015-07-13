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    Ширко: «Карпин уже всем все доказал»

    Бывший футболист сборной России Александр Ширко поделился своими мыслями по поводу назначения Валерия Карпина на пост главного тренера армавирского «Торпедо».

    «Принял эту новость как большой сюрприз. Непонятно, почему тренер с таким именем решил идти работать в ФНЛ. Карпин тренировал в Испании, тренировал «Спартак» – и тут Армавир. Особенно интересно, что контракт подписан на три года. Вполне возможно, что это в некоторой степени пиар-ход. Не удивлюсь, если Карпин через некоторое время станет президентом «Торпедо». Впрочем, если ему поступит предложение от более статусного клуба, он его примет. С Армавиром будет трудно достичь чего-то существенного. По моему мнению, с такими коллектива следует работать начинающим специалистам, а Карпин уже всем все доказал», – заявил Ширко.

    Свой ближайший матч «Торпедо» проведет в среду против хабаровского «СКА-Энергия». «Бомбардир» проведет онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Sports.ru

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    13.07.2015 13:43
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    Комментарии (88)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    multiscan
    1436803006
    Карпин всем доказал, что становясь старше, он, как тренер, становится всё хуже! Уходом в Армавир он хочет доказать обратное, но про уровень команды он абсолютно не думает.
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    Ministri Krasnodar
    1436803306
    А что он доказал?
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    KARE
    1436805377
    Доказал ,что он \"0\" на тренерском поприще!!!!!
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    diktor
    1436806127
    Сколько же у нас АСов футбола тут-они одназначно лучше Карпина тренировали бы команды-почитаешь какие все на фиг спецы крутые.Чего вы сами по жизни нашей грешной добились чтобы кого то осуждать?
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    diktor
    1436806230
    Думаю вы все заткнетесь когда Торпедо будет в РПЛ -хотя нет вы начнете кричать ,что так каждый сможет вот выиграть РПЛ это настоящий мастер сможет только.Слизняки вы -больше нечего сказать.
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    diktor
    1436806378
    Чего он добился???? Его вся страна знает-а вас кто знает? А больше всего ненавижу ботов прячущимися под значком другого клуба и с такого ника пишущих гадости про команду.
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    RIR68
    1436810083
    я, наверно, что-то пропустил)
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    Zeychba
    1436824310
    Имя его раздуто. Да, он имеет опыт работы на высшем уровне в ПЛ, но результата-то он настоящего не добился, так что ему как раз есть что доказать.
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    kkomov
    1436824385
    он прав - он всем доказал что уважать его не за что!
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    ologreds
    1694997621
    numo435559
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