Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Источник: Джеко в шаге от перехода в «Рому»

    Нападающий английского «Манчестер Сити» Эдин Джеко, судя по всему, в ближайшее время переедет в Италию. Спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини лично отправился в Англию, чтобы сделать все документы для трансфера. Римляне предложили за боснийца 10 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне АПЛ Джеко сыграл 22 матча и четыре раза забил.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    marvel777
    1436783572
    так каждый год в серию А переходит,в конце концов остается в Сити.
    Ответить
    bfd
    1436784142
    мдя...
    Ответить
    Evgenii333
    1436784472
    рома чемпион
    Ответить
    caravanbashi
    1436784764
    Рад за Жеку и Йоветича, просиживать на лавке золотые годы не серьезно особенно за Жеку, который был главным исполнителем Вольфбурга Магата, победившего в Бундеслиге 2009. Физически он будет сильнее любого другого в МСити.
    Ответить
    Juventus 32
    1436785395
    Если трансфер произойдёт - отличного напа подпишет Рома.
    Ответить
    qisi76
    1436788245
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
    Ответить
    KaSog Kerket
    1436791985
    отлично.
    Ответить
    sir_Alex
    1436799222
    Решился наконец на побег из голубого братства
    Ответить
    baltazor
    1436799841
    Стоящая покупка для Ромы. Для Джеко это может стать вызовом, который реанимирует его карьеру.
    Ответить
    ologreds
    1694997621
    numo435558
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+