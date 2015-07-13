Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    В сделку по Ди Марии может быть включен Кавани

    Нападающий французского ПСЖ Эдинсон Кавани этим летом может оказаться в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассматривают юнжоамериканца в качестве замены уехавшему в Турцию Робину Ван Перси. Уругваец, вероятно, будет включен в сделку по переходу из «МЮ» в ПСЖ аргентинца Анхеля Ди Марии.

    В прошедшем розыгрыше «Лиги 1» Кавани провел 35 матчей и забил 18 мячей.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии (56)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    radyA
    1436795942
    Кавани я думаю усиление для МЮ, однозначно! Но вот то, что Ди Мария уходит, это плохо конечно! В этом сезоне будет очеееень интересно посмотреть на МЮ!
    Ответить
    baltazor
    1436799876
    Тут скорее можно вести речь об ослаблении МЮ нежели об усилении. Ди Мария все же больше пользы приносит команде чем Кавани.
    Ответить
    112910415
    1436802546
    не хочется верить
    Ответить
    G_M
    1436806886
    Кавани в МЮ Удачи
    Ответить
    Zidane_92
    1436812893
    Почему все забыли Бас Доста?
    Ответить
    nahan
    1436818140
    Кавани стал разменной монетой...
    Ответить
    n1ger0k
    1436840343
    С одной стороны,не хочется терять классного атакующего полузащитника,а с другой стороны,нужен нап.Делема...
    Ответить
    Nazi
    1436852422
    Жду скрестив пальцы..
    Ответить
    Van Vanovich
    1436885830
    Лучше тогда Бас Доста, он классно головой играет, замыкает голевые передачи, и в комбинационной тоже.
    Ответить
    ologreds
    1694997621
    numo435555
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+