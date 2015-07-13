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    • Ярмоленко: «Нас не должно интересовать, что говорят игроки «Шахтера»

    Ярмоленко: «Нас не должно интересовать, что говорят игроки «Шахтера»

    Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился комментариями по поводу завтрашней встречи своей команды против донецкого «Шахтера» в матче за Суперкубок Украины.

    «Будут встречаться принципиальные соперники, поэтому будет много болельщиков как на стадионе, так и у телеэкранов. Безусловно, хочется взять трофей. Будем играть на победу, как и делали это на протяжении всего прошлого сезона. Что говорят футболисты «Шахтера», нас интересовать не должно. Тренеры тоже понимают, что нужно быть максимально подготовленными. Беговой работы в подготовительный период мы проделали достаточно. К сезону, думаю, подойдем в оптимальных кондициях», – заявил игрок.

    Встреча за Суперкубок Украины состоится в Одессе и начнется в 21:00 по Москве.

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    13.07.2015 12:30
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    Комментарии (76)
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    Triem
    1436795887
    А никого и не должно интересовать!
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    radyA
    1436796115
    Да не только вас не интересует, нас тоже! Шахтер.
    Ответить
    Andre2488
    1436796396
    gооdbyegoodbоy Сегодня 13:00 ответ пользователю vitya valdes, Сегодня 12:49 смотри чемпионат ДНР, если не нравится УПЛ ______________ А такой разве есть? ))) Или и тут ЛуганDnO в пролете? )
    Ответить
    knyaz_canada
    1436800139
    Davay Donbass zakatay v gazon etih moydanutih
    Ответить
    Adler angriff
    1436801041
    Киевский сброд уже готов поскакать по полю.
    Ответить
    И С П А Н И Я
    1436805561
    Неужели Славяне такие лицемеры?!... Пару лет назад клялись в братской любви, топили за Милан, за Шеву, за Динамо из Киева, восторгались Лобановским, а тут на тебе... Один народ (ОДИН), поливают друг друга грязью и уже вовсе не родня... Национализм страшный, против чего боролись, против чего сложили головы 20 миллионов мужей всех национальностей бок о бок... Причем провокатором тут является в большинстве случаев предводитель стаи народов, народ Русский... стыдно, за слова отвечаю, хотя сам я и Дагестанец... Буду болеть за Динамо из Киева, отец большой поклонник этого клуба, еще с Советских времен... Шахтеру и болелам Горняков удачи!
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    nahan
    1436818030
    Кроты жаждут победы...
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    NK-creative
    1436858628
    Зашел в тему, думал может предстоящий матч с кем-то обсудить можно, а тут как всегда, кроме срача никого ничего не интересует...
    Ответить
    Mitsubanchik
    1436864413
    В кафетерии на стадик кроме галстуков чё пожрать завезли еще?
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    ologreds
    1694997621
    numo435554
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