Ярмоленко: «Нас не должно интересовать, что говорят игроки «Шахтера»

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился комментариями по поводу завтрашней встречи своей команды против донецкого «Шахтера» в матче за Суперкубок Украины.



«Будут встречаться принципиальные соперники, поэтому будет много болельщиков как на стадионе, так и у телеэкранов. Безусловно, хочется взять трофей. Будем играть на победу, как и делали это на протяжении всего прошлого сезона. Что говорят футболисты «Шахтера», нас интересовать не должно. Тренеры тоже понимают, что нужно быть максимально подготовленными. Беговой работы в подготовительный период мы проделали достаточно. К сезону, думаю, подойдем в оптимальных кондициях», – заявил игрок.



Встреча за Суперкубок Украины состоится в Одессе и начнется в 21:00 по Москве.



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