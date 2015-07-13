Каррагер: «Продажа Стерлинга – отличная сделка для «Ливерпуля»

Бывший защитник английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал продажу «красными» Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити». Вопрос с трансфером, напомним, почти решен.



«Не сомневаюсь, что получение вместо этого футболиста 49-и миллионов фунтов – отличная сделка. Это неплохие деньги, менеджеры «Ливерпуля» сработали продуктивно», – сказал экс-футболист.



Добавим, что Каррагер всю свою карьеру играл за «Ливерпуль» и за 17 лет провел 508 матчей (4 забитых мяча).



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