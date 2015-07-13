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    • Каррагер: «Продажа Стерлинга – отличная сделка для «Ливерпуля»

    Каррагер: «Продажа Стерлинга – отличная сделка для «Ливерпуля»

    Бывший защитник английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал продажу «красными» Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити». Вопрос с трансфером, напомним, почти решен.

    «Не сомневаюсь, что получение вместо этого футболиста 49-и миллионов фунтов – отличная сделка. Это неплохие деньги, менеджеры «Ливерпуля» сработали продуктивно», – сказал экс-футболист.

    Добавим, что Каррагер всю свою карьеру играл за «Ливерпуль» и за 17 лет провел 508 матчей (4 забитых мяча).

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    Источник: Skysports

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    13.07.2015 12:22
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    Комментарии (57)
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    alessios1990
    1436790678
    Отличная с точки зрения получения за него денег! По сути взяли Милнера у Ман.Сити за бесплатно и готовы продать горожанам Рахима почти за 50 млн фунтов) Ай, да Ливерпуль! Только вот Стерлинга будет не так и просто заменить.
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    Apxangel
    1436791876
    Согласен... Отличная сделка для Ливерпуля... мумушные опять здесь трутся... малолетки сейчас захлебнутся своим г..ом... может хоть поубавится на соккере этих слабоумных...
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    Lionel Messi-10
    1436795723
    Это действительно правильно, так как из нигера не получится Легенда Ливерпуля, он обычный наемник, где больше платят, туда и побежит.
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    baltazor
    1436799921
    Сделка и вправду отличнейшая. Ливерпуль в любом случае не остался внакладе.
    Ответить
    112910415
    1436800999
    учитывая все детали - правильная сделка!
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    lobsterdam
    1436808028
    в чем же здесь смысл в этой сделке? В деньгах? Чему радуется карагер? Но тогда по логике надо бы всех распродать на хрен и получить много денег!
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    ReD_MU_DeVIL
    1436810659
    Теперь на эти деньги вРотжерс скупит еще пару-тройку лампертов и боранов
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    Manchester2015
    1436812325
    Каррагера рекламируют))))) Джейми купил дом в Лондоне!Добавим, что Каррагер всю свою карьеру играл за \"Ливерпуль\" и за 17 лет провел 508 матчей (4 забитых мяча).
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    nahan
    1436817888
    За такие деньги можно лучше игрока найти.
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    ologreds
    1694997621
    numo435553
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