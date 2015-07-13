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    • Агент Вальдеса: «Виктор намерен бороться за место в составе «МЮ»

    Агент Вальдеса: «Виктор намерен бороться за место в составе «МЮ»

    Агент голкипера «Манчестер Юнайтед» Виктора Вальдеса сообщил, что его клиент намерен остаться в команде и бороться за место в основном составе. Хинес Карвахаль опроверг информацию о переговорах Вальдеса с турецким «Антальяспором».
    «Многие из Турции контактировали со мной по поводу трансфера Виктора, но именно с президентом этого турецкого клуба я не разговаривал. Я его не знаю и не собираюсь вести с ним переговоры, поскольку мой клиент не заинтересован в переходе в «Антальяспор».

    Виктор хочет остаться в «МЮ», у него еще год контракта. Мы не видим причин, по которым он должен покидать клуб. «МЮ» входит в двойку-тройку лучших команд мира. Виктор настроен бороться за место в стартовом составе в следующем сезоне и помочь команде»,-цитирует слова Карвахаля АS.
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    Источник: AS

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    13.07.2015 09:41
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    Комментарии (37)
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    Forint
    1436776219
    вальдес = пепе рейна = альмунья = муслера = уго льорис
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    Barca09-09
    1436777443
    Не плохо
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    nnbb199O
    1436777693
    Ахаха ))) жалко мю.
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    sir_Alex
    1436780844
    Пусть попробует
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    Bogdi92
    1436787265
    А с чего это МЮ входит в двойку-тройку лучших команд мира? Они в двойку-тройку лучших команд АПЛ не вошли.
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    Baisangur95reg
    1436790967
    Вальдес может ,Он является один из лучших вратарей 21 века ,Может и тупил маленько ,может где то его финты были не к месту ,Но Вратарь он неплохой,Хотя травма и сезон без практики !Эххх Щанс будет,а вот уцепится ли он за него?
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    iM_DaRkSiDe
    1436792300
    Э вы чо щенки совсем попутали чтоли малалетки, на кого тявкаете малалетки
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    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1436793809
    Для Вити Турция самое то,там и покуражиться по дешевке можно
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    nahan
    1436816405
    Цирк уехал, клоун остался...
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    ologreds
    1694997621
    numo435541
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