Агент Вальдеса: «Виктор намерен бороться за место в составе «МЮ»

Агент голкипера «Манчестер Юнайтед» Виктора Вальдеса сообщил, что его клиент намерен остаться в команде и бороться за место в основном составе. Хинес Карвахаль опроверг информацию о переговорах Вальдеса с турецким «Антальяспором».

«Многие из Турции контактировали со мной по поводу трансфера Виктора, но именно с президентом этого турецкого клуба я не разговаривал. Я его не знаю и не собираюсь вести с ним переговоры, поскольку мой клиент не заинтересован в переходе в «Антальяспор».



Виктор хочет остаться в «МЮ», у него еще год контракта. Мы не видим причин, по которым он должен покидать клуб. «МЮ» входит в двойку-тройку лучших команд мира. Виктор настроен бороться за место в стартовом составе в следующем сезоне и помочь команде»,-цитирует слова Карвахаля АS.

