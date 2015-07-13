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    • Стерлинг в «Манчестер Сити» будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю

    Стерлинг в «Манчестер Сити» будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю

    Стал известен размер зарплаты полузащитника «Ливерпуля» Рахима Стерлинга, которую он будет получать после перехода в «Манчестер Сити». «Горожане» будут платить 20-летнему игроку сборной Англии 200 тысяч фунтов в неделю.
    Сам трансфер обойдется «Манчестер Сити» в 49 млн фунтов, 44 из которых будут выплачены сразу, а перечисление еще 5 будет зависеть от количества матчей Стерлинга за команду. Ранее игрок отказался от повышения зарплаты в «Ливерпуле» от 35 до 100 тысяч фунтов в неделю.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    13.07.2015 08:21
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    Комментарии (83)
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    Ливерпуль 2014
    1436776731
    Слава богу закончилась эпоппея!!!!!!!!!!!!!!! ура товарисси
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    smertn1k
    1436776900
    затухнет через пару лет
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    Сливки общества
    1436781192
    Перешел не ради денег, конечно же.))
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    FC BARCE-10-NA
    1436784057
    Если правда,то я поздравляю Ливерпуль.Это самый разводный трансфер.В Ман Сити денег на распиаренных звёздочек не жалеют.Потом продадите его максимум за 15 млн.
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    baltazar M-C
    1436786694
    Парнишке 20 возможно загубит карьеру, и все свидетели почувствуют себя экспертами...возможно прибавит так что сосунки которые печатают мусор про него отсосо у Стерлинга через пару лет
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    Bibras
    1436793612
    С таким характером и амбициями этого парня удача быловать не будет.Успехов ему конечно, игрок он нормальный, только наверное еще не дорос к вы..бонам таким которые он вытворяет. Просто в какой-то момент деньги могут испортить любого футболиста, как бы этого с Рахимом не случилось.
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    Igo0rek
    1436797153
    Не жирно ему будет?
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    nahan
    1436815251
    Пусть катится...
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    ЛИВЕРПУЛЬ2005
    1436819741
    Для нас это конечно удача...а вот для Сити еще вопрос.Если он так будет чудить в Сити так как он чудил последний год в ЛИВЕРПУЛЕ то с лавки он не слезет...
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    ologreds
    1694997622
    numo435536
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