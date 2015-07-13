Стерлинг в «Манчестер Сити» будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю

Стал известен размер зарплаты полузащитника «Ливерпуля» Рахима Стерлинга, которую он будет получать после перехода в «Манчестер Сити». «Горожане» будут платить 20-летнему игроку сборной Англии 200 тысяч фунтов в неделю.

Сам трансфер обойдется «Манчестер Сити» в 49 млн фунтов, 44 из которых будут выплачены сразу, а перечисление еще 5 будет зависеть от количества матчей Стерлинга за команду. Ранее игрок отказался от повышения зарплаты в «Ливерпуле» от 35 до 100 тысяч фунтов в неделю.