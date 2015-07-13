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    Мать Касильяса извинилась за высказывания в адрес «Порту»

    Мать голкипера «Порту» Икера Касильяса Мари Кармен Фернандес принесла извинения за свои слова в адрес португальского клуба, куда перешел ее сын из мадридского «Реала», когда сравнила его с командой третьего испанского дивизиона.
    «Я была не права. Хочу поблагодарить «Порту» за подписание контракта с моим сыном. Надеюсь, их совместная работа поможет клубу добиться успеха.Приношу тысячу извинений. Надеюсь, мой сын преуспеет в «Порту» так же, как в «Реале»", – приводит слова Мари Кармен Cadena COPE.

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    Источник: Cadena Cope

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    13.07.2015 06:28
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    Комментарии (49)
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    Суmраk 05
    1436775525
    Президент ассоциации ценностей «мадридизма»: Перес пожирает символы «Реала» Президент ассоциации ценностей «мадридизма» Карлос Мендоса подверг резкой критике президента «Реала» Флорентино Переса. Последнего он обвинил в организации кампании против бывшего голкипера команды Икера Касильяса с целью вытравить его из клуба. «Были инструкции, исходящие из клуба и направленные на то, чтобы использовать социальные сети и определённую часть болельщиков для освистывания Касильяса. Сатурн пожирал своих детей, а Флорентино – символы «Реала», — цитирует Мендосу El Confidencial.
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    barcelonistas
    1436776926
    Высказывание заведомо бредовое. \"Порту\" по факту в восьмерке сильнейших клубов Европы и в Примере были бы в зоне ЛЧ.
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    multiscan
    1436778083
    Что-то часто стали выступать мамы-папы игроков. У их великовозрастных сынков что,мозги отшибло от игры головой и пострадали речевые центры?
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    banksy_
    1436778095
    снова редактор не особо грамотный.
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    ceret
    1436780001
    теперь очередь бабушки
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    Спартач из Питера
    1436781260
    Баба есть баба, за базарамана не атфичаетамана
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    bezymec
    1436783650
    Да не за что извиняться!Так оно и есть!Величайший вратарь в Истории Футбола!И Порту!Безумие полнейшее!
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    Сливки общества
    1436785108
    Ладно хоть хватило совести извиниться.)
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    nahan
    1436814099
    Родительский день продлили...
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    ologreds
    1694997622
    numo435528
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