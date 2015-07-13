Защитник «Лацио» Каванда перешел в «Трабзонспор»

Футболист итальянского «Лацио» Луис Педро Каванда пополнил стан турецкого «Трабзонспора». Контракт рассчитан на три года. За игрока было заплачено чуть меньше двух миллионов евро.



Каванда не был основным игроком «лациали»: в прошлом сезоне «Серии А» бельгиец провел только 16 матчей.



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