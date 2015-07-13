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    Защитник «Лацио» Каванда перешел в «Трабзонспор»

    Футболист итальянского «Лацио» Луис Педро Каванда пополнил стан турецкого «Трабзонспора». Контракт рассчитан на три года. За игрока было заплачено чуть меньше двух миллионов евро.

    Каванда не был основным игроком «лациали»: в прошлом сезоне «Серии А» бельгиец провел только 16 матчей.

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    Источник: Twitter

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    13.07.2015 01:48
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    Комментарии (9)
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    Супер Лелька
    1436742029
    Шустрый техничный краек довольно приличного уровня. Мог бы еще самим пригодиться, но Пиоли, видно, посчитал по-другому. Удачи, нашему дредоносцу!
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    Arhive
    1436753226
    чистка продолжается!
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    Juventus21
    1436761491
    Многих уже успели сбагрить, а на укреплять позиции похоже не собираются.
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    alboro
    1436762198
    Браво турки
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    sir_Alex
    1436772409
    Удачи ему в Турции
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    ologreds
    1694997623
    numo435526
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