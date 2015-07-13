Блан: «Ибрагимович летом никуда не уйдет»

Главный тренер французского ПСЖ Лоран Блан выразил уверенность, что нападающий команды Златан Ибрагимович не покинет команду в текущее трансферное окно.



«У меня вообще не было сомнений, что Златан не покинет нас. Я не доверяю разговорам в СМИ. Швед будет с нами и в следующем сезоне», – сказал специалист.



Итальянская пресса считает близким к завершению трансфер Ибрагимовича в «Милан».



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!