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    Блан: «Ибрагимович летом никуда не уйдет»

    Главный тренер французского ПСЖ Лоран Блан выразил уверенность, что нападающий команды Златан Ибрагимович не покинет команду в текущее трансферное окно.

    «У меня вообще не было сомнений, что Златан не покинет нас. Я не доверяю разговорам в СМИ. Швед будет с нами и в следующем сезоне», – сказал специалист.

    Итальянская пресса считает близким к завершению трансфер Ибрагимовича в «Милан».

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    Источник: Sportbox.ru

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    13.07.2015 01:27
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    Комментарии (6)
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    foi
    1436740807
    молодец
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    Чакир - UTD
    1436743558
    Он же почти перешёл в Милан, а тут...
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    Майкл59ru
    1436758160
    Ну вот,сорвался трансфер века(
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    sir_Alex
    1436772820
    Ему видней
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    nahan
    1436812609
    Блан последним узнает...
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    ologreds
    1694997623
    numo435524
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