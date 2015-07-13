Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Кришито: «Праздновать некогда»

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито поделился своими комментариями после вчерашней победы команды в матче за Суперкубок России, где сине-бело-голубые в серии пенальти обыграли московский «Локомотив». Основное время завершилось со счетом 1:1.

    «Впечатления самые положительные. Мы счастливы. Пришлось провести на поле 120 минут, отдали все силы и победили. Но праздновать некогда – пора готовиться к первому матчу чемпионата против «Динамо». Это будет крайне важная игра. Задача на сезон у нас одна: побеждать. Верим, что Суперкубок не последний наш трофей в ближайший год», – сказал итальянец.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 00:41
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    footlover
    1436739164
    Поздравляя с первым титулом, соглашусь с Доменико: впереди трудная защита чемпионства, которая в этом году будет особенно трудна.
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1436739384
    Спасибо тебе, Доменико, за чёткую работу и важнейший мяч.
    Ответить
    Чакир - UTD
    1436743679
    Кришито нету времени праздновать ему надо рано утром подрабатывать в троллейбусе.
    Ответить
    diktor
    1436746746
    Да и не чего по великому счету-понимаешь же что просто ПОВЕЗЛО в конце-а так вы были хуже.
    Ответить
    112910415
    1436755221
    не, надо отпраздновать хорошенько!
    Ответить
    sir_Alex
    1436776553
    Впереди – победа в ЛЧ
    Ответить
    MrVanes-Zenit
    1436779946
    Миммо здорово победный положил
    Ответить
    nahan
    1436812213
    В Милан бы Кришито.
    Ответить
    KLINSI
    1436889757
    С такой игрой как с Локо много не напобеждаешь.
    Ответить
    ologreds
    1694997623
    numo435520
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+