Кришито: «Праздновать некогда»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито поделился своими комментариями после вчерашней победы команды в матче за Суперкубок России, где сине-бело-голубые в серии пенальти обыграли московский «Локомотив». Основное время завершилось со счетом 1:1.



«Впечатления самые положительные. Мы счастливы. Пришлось провести на поле 120 минут, отдали все силы и победили. Но праздновать некогда – пора готовиться к первому матчу чемпионата против «Динамо». Это будет крайне важная игра. Задача на сезон у нас одна: побеждать. Верим, что Суперкубок не последний наш трофей в ближайший год», – сказал итальянец.



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