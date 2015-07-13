Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Петер Шмейхель – главный кандидат на пост тренера «Лестера»

    Петер Шмейхель – главный кандидат на пост тренера «Лестера»

    Главным кандидатом на пост главного тренера английского «Лестера» является именитый в прошлом вратарь сборной Дании Петер Шмейхель. До сего момента датчанин не имел тренерской практики. В ближайшее время клуб определится, кого назначить на ответственный пост. В числе претендентов до недавнего времени фигурировал и Гус Хиддинк.

    В «Лестере» играет сын Петера Шмейхеля Каспер, который также занимает вратарскую позицию.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 00:19
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Летчик66
    1436736260
    Нормального тренера послали, как и руководство Фиорентины, одну гадость наверное пьют, полоумные.
    Ответить
    The_BESTolo4b
    1436736397
    А котейка не против?
    Ответить
    kkomov
    1436736671
    успеха Касперу - сам Петя успех уже имеет.
    Ответить
    juventus186
    1436739683
    Так, а где Котяра? Котяра , который лис на самом деле!?:-) Короче, ладно, здорово, Котяра, хоть тебя и нет. Вот станет Лестер чемпионом, а тебя нет!
    Ответить
    Fester_Addams
    1436758806
    Вот те раз! Такая новость, а разукрашенного Мурзика в комментах к посту нет. Либо уже нализался капель валериановых на радостях, либо дрыхнет без задних лап проспав историческое событие...
    Ответить
    DXTK
    1436770065
    Зря была затеина эта перестановка с тренерами. На данной должности от Шмейхеля одних былых заслуг будет маловато. Не знаю как можно дойти до такого чтобы без опытного тренера ставить во главе клуба в АПЛ, видимо у совета директоров крепкие нервы. Интересно даже Шмейхель физрук или нет? Ну пока его не возьмут на пост мы об этом не узнаем. Хиддинк имеет колосальный опыт работы с такими командами возможно у него больше шансов на успех. Хотя интересно он согласиться возглавить Лис или нет? Скоро начнется новый сезон времени мало чтобы определиться с тренером. Сейчас либо возьмут что есть ну либо начнут сезон без тренера.
    Ответить
    sir_Alex
    1436778297
    Будет семейный подряд
    Ответить
    nahan
    1436811884
    Не самый худший вариант...
    Ответить
    ologreds
    1694997623
    numo435518
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+