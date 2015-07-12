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    «Челси» не намерен продавать Оби Микела

    Лондонский «Челси», скорее всего, сохранит своего полузащитника Джона Оби Микела. Желание оставить африканца в команде изъявляет лично главный тренер «синих» Жозе Моуриньо. Напомним, что на нигерийца имели виды «Фенербахче» и азиатские клубы.

    В прошлом сезоне АПЛ Оби Микел провел 17 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2015 23:32
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    Комментарии (12)
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    Chelseaman
    1436736862
    ну лан, пусть сидит
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    kkomov
    1436740541
    ничего не понял. почему?
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    illiano
    1436745596
    походу не продается))
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    Stels 01
    1436757862
    Да лучше бы продали, будут дополнительные деньги на необходимые трансферы для усиления состава.
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    Суmраk 05
    1436763339
    Найти еще надо игрока такого уровня, который согласиться сидеть на лавки.....
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    Rusti
    1436769643
    Удачи Челси
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    sir_Alex
    1436789648
    Жозэ видней
    Ответить
    nahan
    1436811445
    Какие-то эксперименты от Маура...
    Ответить
    dimagas1
    1437155435
    Для ротации не помешает.
    Ответить
    ologreds
    1694997623
    numo435515
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