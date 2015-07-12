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    Президент «Порту»: «Касильяс нужен португальской лиге»

    Президент «Порту» Пинту да Кошта прокомментировал переход в свой клуб уже бывшего вратаря «Реала» Икера Касильяса.

    «Такие игроки нужны нашему чемпионату. Мы рады заполучить его. Это символ испанского футбола. Прибытие Икера имеет огромное значение не только для «Порту», но и вообще для страны. Желание подписать Касильяса мы изъявили сразу, но понадобилось время, чтобы уладить все формальности», – сказал функционер.

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    Источник: AS

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    12.07.2015 23:26
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    Комментарии (7)
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    нoГГано
    1436733183
    Пропускает как средний голкипер португальской лиги а зарплата как у всего Порту
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    l1l1
    1436734300
    Поднимет интерес к Порту и португальскому чемпу
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    Lucius Vorenus
    1436737816
    Он прав! Порту запиарится этим трансфером!
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    Erik15
    1436776125
    В \"основе\"до десятого ляпа..........
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    sir_Alex
    1436789507
    Вне всяких сомнений!
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    nahan
    1436811309
    Не более за Реал, но решение её руководства избавиться от Касильяса самое глупое за последнее время.
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    ologreds
    1694997623
    numo435514
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