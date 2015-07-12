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    Икер Касильяс перешел в «Порту»

    «Порту» официально объявил о переходе Икера Касильяса. Вратарь подписал с португальским клубом контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.Икер Касильяс является воспитанником мадридского «Реала». Цвета «королевского клуба» голкипер защищал 25 лет. Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Порту»

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    12.07.2015 19:37
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    Комментарии151
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 13 июля 2015, 10:00

      День за днём. Открытое письмо Висенте Дель Боске для Икера Касильяса

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 13 июля 2015, 10:00

      После официального подтверждения перехода Икера Касильяса в «Порту» бывший игрок и тренер Мадридского «Реала» Висенте Дель Боске написал вратарю открытое письмо, которое было опубликовано в Marca.
      Текст письма Висенте Дель Боске к Икеру Касильясу
      Икер Касильяс ушел из «Реал Мадрид». Для тех, кто его знает, пришло время оглянуться назад и вспомнить все те годы, что прошли с того момента, как он пришел в Спортивный городок «Мадрида» всего лишь девятилетним мальчишкой.
      Икер является и всегда будет являться частью живой истории «Реала» – клуба, который был свидетелем прихода этого ребенка и из которого он уходит спустя 25 лет опыта в воротах различных команд всех возрастных категорий «Мадрида».
      Я очень хорошо помню, какое впечатление Икер произвел на Моловни, Мальбо и Мескиту, или Мески, как его ласково называли игроки: три верных защитника интересов «Реала» в плане поиска жемчужин для кантеры будут горды тобой, Икер, где бы они сейчас не находились. Их работа, в твоем и в еще нескольких случаях, была компенсирована вашей карьерой в первой команде.
      Несомненное присутствие Икера в первой команде «Мадрида» с абсолютной гарантией надежности позиции вратаря позволило «Реалу» сэкономить на больших тратах при покупке вратарей – с Икером эта позиция было отлично закрыта. Этот игрок – пример для подражания: его карьера и награды, как в «Реале», так и в сборной, делают его футболистом высокого класса. Это футболист, который живет ради футбола – Икер всегда хочет играть: для него любой матч, каким бы проходным он ни был для остальных, является новым вызовом, который всегда хочется принять.
      Количество проведенных матчей показывает, что он почти всегда находился в воротах – возможно, именно поэтому память подводит его, когда ему нужно вспомнить и рассказать о своем первом разе на скамье запасных. И то, что после этого он стал легендой, роняет тень на многих из нас, бывших тогда в раздевалке «Мадрида».
      Я знаю, что когда он прочитает эти строчки, он улыбнется, а потом будет возмущаться, потому что сколько бы раз мы не объясняли ему ситуацию все вместе и каждый из нас по отдельности, он продолжает считать, что прав, и его не переубедишь.
      История начинается в сезоне 2001/02, когда я был тренером «Реал Мадрид», а Фернандо Йерро и Рауль были капитанами первой команды: Икер тогда был практически не обсуждаемым игроком стартового состава. Конечно, в конце февраля мы с тренерским штабом решили, что Икер должен остаться в запасе, а Сесар станет главным вратарем команды в Ла Лиге, Кубке Короля, где он уже играл, и в Лиге Чемпионов. Возможно, мы тогда ошибались, но мы действительно думали, что так будет лучше для команды – это было чисто спортивное решение. И именно в тот момент Икер решил изменить историю.
      Икер продолжает считать, что был оставлен в запасе по просьбе товарищей по команде. Что на самом деле неправда, потому что ни Фернандо, ни Раулю и в голову бы не пришло попросить оставить Икера в запасе, и мы бы ни за что не согласились на такое предложение. Стены нашего главного офиса во время Кубка Мира 2010 года до сих пор помнят наши разговоры и шуточные упреки на эту тему с Фернандо Йерро, который тогда был спортивным директором сборной. И действительно, в некоторых вещах «Икер очень надоедлив».
      Если раньше я упоминал желание Икера играть во всех возможных матчах, то сейчас хочу добавить, что недавно я заметил в нем кое-что, что меня очень удивило: мне кажется, это – результат зрелости, потому что это приходит с возрастом и со временем.
      После последних сборов команды по окончании Ла Лиги и во время слухов о различных переходах и приобретениях мы с Икером попрощались в аэропорту, пожелав друг другу отличного лета. И он мне сказал: «Мистер, независимо от того, что произойдет, Вы знайте, что я готов быть даже третьим вратарем».
      В личном плане Икер всегда был скромным парнем – к слову, это одно из самых ярко выраженных качеств, по которым знают Икера, однако в профессиональном плане у его амбиций нет границ. Именно поэтому такое заявление от Икера мне показалось демонстрацией его зрелости. И думаю, что после такого жеста Икер в очередной раз становится еще более великим: не так просто, когда ты долгое время номер один, задуматься о том, что, возможно, твой этап может завершиться уже совсем скоро. Такие слова действительно стоит оценить.
      И мне кажется, что недостаточно только оценить эти слова – думаю, что мы в сборной должны присматривать за своими самыми важными игроками. Я не говорю, что остальные не заслуживают этого, однако я считаю, о чем я уже говорил не раз, что все те, кто является частью футбола, должны заботиться о футболе и о своих героях. В особенности – таких как Икер, Хави, Пуйоль, Рамос, Иньеста, Торрес, Бускетс, Алонсо, Вилья, Сильва, Сеск, Пике и все остальные игроки, которые позволили нам пережить лучшие моменты в истории нашего спорта.
      А теперь пора начать новый этап и воспользоваться новыми возможностями, чтобы показывать характер победителя и продолжать заслуживать наше доверие, чтобы играть в будущем за сборную.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 06:52

      Видел трогательную церемонию прощания Касильяса с королевским клубом и он реально не смог сдержать слез.. Тот случай, когда мужчины тоже плачут! Все таки 16 лет в основной команде провел Икер. Желаю всего наилучшего Касу в стане драконов Порту) К тому же там он будет как дома, поскольку в этой команде очень много испанцев, да и наставник тоже испанец.

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 13 июля 2015, 04:04

      Удачи в Порту!

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      Рейтинг: +244

      Donetsk_the_BEST 13 июля 2015, 01:21

      Как же это неприятно!
      К началу сезона скорее всего отойду, а так бы матчи Реала сейчас не смотрел бы. Какой же гнилой поступок слить играющую легенду клуба.

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      Рейтинг: +103

      OXOTHu4EK 13 июля 2015, 00:53

      Это не очередная рядовая новость. Такие новости должны быть на главной.

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      Рейтинг: +114

      miggel 13 июля 2015, 00:18

      Странный выбор, почему же Порту, его вроде Тоттенхем обхаживал , откуда вот-вот может уйти Льорис и поиграл бы в другом сильном чемпионате. А МЮ куда смотрит? Пусть Оспину берут, у которого есть все, чтобы стать № 1 как минимум на 5 лет, от его сейва охренел даже Месси. Обидно такому киперу сидеть на банке и гробить свою карьеру и талант, очень напомнил мне сейв Оспины сейв Дудека после удара Шевы в финале того самого финала ЛЧ...

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      Рейтинг: +730

      Hезнакомец 12 июля 2015, 23:53

      На повышение пошел, удачи Икер, легенда наша)

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      Рейтинг: +106

      Romchik1989 12 июля 2015, 23:26

      Реал это гнилой кусок, я не про игроков, а про правление, так поступать с легендой клуба, легендой мирового футбола...человек четверть века отдал клуба, а его так опрокинули...у меня не осталось ни капли уважения к Реалу, это денежный мешок, а "хозяин" только думает как сделать деньги и все.

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      Рейтинг: +19

      Mr_Arsenal 12 июля 2015, 23:22

      Перес тот еще [кю], Карло уволил и Каса теперь прогнал, со многими он так, как с вещами

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > Mr_Arsenal 12 июля 2015, 23:23

      Причем здесь Перес?

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