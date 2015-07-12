Икер Касильяс перешел в «Порту»

День за днём. Открытое письмо Висенте Дель Боске для Икера Касильяса
День за днём. Открытое письмо Висенте Дель Боске для Икера Касильяса
После официального подтверждения перехода Икера Касильяса в «Порту» бывший игрок и тренер Мадридского «Реала» Висенте Дель Боске написал вратарю открытое письмо, которое было опубликовано в Marca.
Текст письма Висенте Дель Боске к Икеру Касильясу
Икер Касильяс ушел из «Реал Мадрид». Для тех, кто его знает, пришло время оглянуться назад и вспомнить все те годы, что прошли с того момента, как он пришел в Спортивный городок «Мадрида» всего лишь девятилетним мальчишкой.
Икер является и всегда будет являться частью живой истории «Реала» – клуба, который был свидетелем прихода этого ребенка и из которого он уходит спустя 25 лет опыта в воротах различных команд всех возрастных категорий «Мадрида».
Я очень хорошо помню, какое впечатление Икер произвел на Моловни, Мальбо и Мескиту, или Мески, как его ласково называли игроки: три верных защитника интересов «Реала» в плане поиска жемчужин для кантеры будут горды тобой, Икер, где бы они сейчас не находились. Их работа, в твоем и в еще нескольких случаях, была компенсирована вашей карьерой в первой команде.
Несомненное присутствие Икера в первой команде «Мадрида» с абсолютной гарантией надежности позиции вратаря позволило «Реалу» сэкономить на больших тратах при покупке вратарей – с Икером эта позиция было отлично закрыта. Этот игрок – пример для подражания: его карьера и награды, как в «Реале», так и в сборной, делают его футболистом высокого класса. Это футболист, который живет ради футбола – Икер всегда хочет играть: для него любой матч, каким бы проходным он ни был для остальных, является новым вызовом, который всегда хочется принять.
Количество проведенных матчей показывает, что он почти всегда находился в воротах – возможно, именно поэтому память подводит его, когда ему нужно вспомнить и рассказать о своем первом разе на скамье запасных. И то, что после этого он стал легендой, роняет тень на многих из нас, бывших тогда в раздевалке «Мадрида».
Я знаю, что когда он прочитает эти строчки, он улыбнется, а потом будет возмущаться, потому что сколько бы раз мы не объясняли ему ситуацию все вместе и каждый из нас по отдельности, он продолжает считать, что прав, и его не переубедишь.
История начинается в сезоне 2001/02, когда я был тренером «Реал Мадрид», а Фернандо Йерро и Рауль были капитанами первой команды: Икер тогда был практически не обсуждаемым игроком стартового состава. Конечно, в конце февраля мы с тренерским штабом решили, что Икер должен остаться в запасе, а Сесар станет главным вратарем команды в Ла Лиге, Кубке Короля, где он уже играл, и в Лиге Чемпионов. Возможно, мы тогда ошибались, но мы действительно думали, что так будет лучше для команды – это было чисто спортивное решение. И именно в тот момент Икер решил изменить историю.
Икер продолжает считать, что был оставлен в запасе по просьбе товарищей по команде. Что на самом деле неправда, потому что ни Фернандо, ни Раулю и в голову бы не пришло попросить оставить Икера в запасе, и мы бы ни за что не согласились на такое предложение. Стены нашего главного офиса во время Кубка Мира 2010 года до сих пор помнят наши разговоры и шуточные упреки на эту тему с Фернандо Йерро, который тогда был спортивным директором сборной. И действительно, в некоторых вещах «Икер очень надоедлив».
Если раньше я упоминал желание Икера играть во всех возможных матчах, то сейчас хочу добавить, что недавно я заметил в нем кое-что, что меня очень удивило: мне кажется, это – результат зрелости, потому что это приходит с возрастом и со временем.
После последних сборов команды по окончании Ла Лиги и во время слухов о различных переходах и приобретениях мы с Икером попрощались в аэропорту, пожелав друг другу отличного лета. И он мне сказал: «Мистер, независимо от того, что произойдет, Вы знайте, что я готов быть даже третьим вратарем».
В личном плане Икер всегда был скромным парнем – к слову, это одно из самых ярко выраженных качеств, по которым знают Икера, однако в профессиональном плане у его амбиций нет границ. Именно поэтому такое заявление от Икера мне показалось демонстрацией его зрелости. И думаю, что после такого жеста Икер в очередной раз становится еще более великим: не так просто, когда ты долгое время номер один, задуматься о том, что, возможно, твой этап может завершиться уже совсем скоро. Такие слова действительно стоит оценить.
И мне кажется, что недостаточно только оценить эти слова – думаю, что мы в сборной должны присматривать за своими самыми важными игроками. Я не говорю, что остальные не заслуживают этого, однако я считаю, о чем я уже говорил не раз, что все те, кто является частью футбола, должны заботиться о футболе и о своих героях. В особенности – таких как Икер, Хави, Пуйоль, Рамос, Иньеста, Торрес, Бускетс, Алонсо, Вилья, Сильва, Сеск, Пике и все остальные игроки, которые позволили нам пережить лучшие моменты в истории нашего спорта.
А теперь пора начать новый этап и воспользоваться новыми возможностями, чтобы показывать характер победителя и продолжать заслуживать наше доверие, чтобы играть в будущем за сборную.
Видел трогательную церемонию прощания Касильяса с королевским клубом и он реально не смог сдержать слез.. Тот случай, когда мужчины тоже плачут! Все таки 16 лет в основной команде провел Икер. Желаю всего наилучшего Касу в стане драконов Порту) К тому же там он будет как дома, поскольку в этой команде очень много испанцев, да и наставник тоже испанец.
Удачи в Порту!
Как же это неприятно!
К началу сезона скорее всего отойду, а так бы матчи Реала сейчас не смотрел бы. Какой же гнилой поступок слить играющую легенду клуба.
Это не очередная рядовая новость. Такие новости должны быть на главной.
Странный выбор, почему же Порту, его вроде Тоттенхем обхаживал , откуда вот-вот может уйти Льорис и поиграл бы в другом сильном чемпионате. А МЮ куда смотрит? Пусть Оспину берут, у которого есть все, чтобы стать № 1 как минимум на 5 лет, от его сейва охренел даже Месси. Обидно такому киперу сидеть на банке и гробить свою карьеру и талант, очень напомнил мне сейв Оспины сейв Дудека после удара Шевы в финале того самого финала ЛЧ...
На повышение пошел, удачи Икер, легенда наша)
Реал это гнилой кусок, я не про игроков, а про правление, так поступать с легендой клуба, легендой мирового футбола...человек четверть века отдал клуба, а его так опрокинули...у меня не осталось ни капли уважения к Реалу, это денежный мешок, а "хозяин" только думает как сделать деньги и все.
Перес тот еще [кю], Карло уволил и Каса теперь прогнал, со многими он так, как с вещами
Причем здесь Перес?