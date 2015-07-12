«Наполи» арендует вратаря «Милана»

«Наполи» возьмет в аренду бразильского голкипера «Милана» Габриэла. Ожидается, что Габриэл будет в неаполитанском клубе вторым вратарем.
В прошлом сезоне бразилец на правах аренды выступал за команду «Карпи», с которой вышел в Серию А. В 39-ти поединках Серии Б Габриэл 23 раза сохранял свои ворота сухими.
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В прошлом сезоне бразилец на правах аренды выступал за команду «Карпи», с которой вышел в Серию А. В 39-ти поединках Серии Б Габриэл 23 раза сохранял свои ворота сухими.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.