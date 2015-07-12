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    «Наполи» арендует вратаря «Милана»

    «Наполи» возьмет в аренду бразильского голкипера «Милана» Габриэла. Ожидается, что Габриэл будет в неаполитанском клубе вторым вратарем.

    В прошлом сезоне бразилец на правах аренды выступал за команду «Карпи», с которой вышел в Серию А. В 39-ти поединках Серии Б Габриэл 23 раза сохранял свои ворота сухими.

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    Источник: Football Italia

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    12.07.2015 18:59
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    Комментарии (13)
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    BoltCX
    1436717247
    серия Б не особо то забивная, поэтому не показатель.
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    Ac Milan Champion
    1436717335
    Зачем в аренду отдать самим пригодиться же! Вроде кипер не плохой!
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    Валерон
    1436717860
    Хороший и перспективный товарищ но вратарей очень много в команде. Ссылка в статье не на того Габриела. Да и Фиорентина в тегах ни к чему. Соккер.Ру // Италия. Серия А, Италия, Наполи, Фиорентина, Габриэл, Сепе Луиджи
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    VIPded
    1436720393
    Чистка... похвально...
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    Sevastopol-www
    1436720609
    Всё время на вторых ролях...
    Ответить
    Карпати1963
    1436720780
    Добре є
    Ответить
    Triem
    1436720942
    Разгружать зарплатную ведомость тоже надо!
    Ответить
    dimagas1
    1436721442
    А он разве играл в Серии А в прошлом сезоне?
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    ologreds
    1694997625
    numo435496
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