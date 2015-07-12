Евгений Савин: «Аленичев – настоящий фанатик футбола»

Нападающий Евгений Савин высказался о перспективах «Спартака» под руководством Дмитрия Аленичева. Напомним, Савин выступал под руководством Аленичева в тульском «Арсенале».
«Дмитрий Анатольевич – фанатик футбола и очень амбициозный человек. Я уверен, что с его приходом в «Спартак», все неудачи команды закончились. Хочется, чтобы потихоньку красно-белые вышли на высокий уровень, как это было в 1990-х при Олеге Романцеве. Я верю в Аленичева и надеюсь, что у него все получится», – сказал Савин.
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«Дмитрий Анатольевич – фанатик футбола и очень амбициозный человек. Я уверен, что с его приходом в «Спартак», все неудачи команды закончились. Хочется, чтобы потихоньку красно-белые вышли на высокий уровень, как это было в 1990-х при Олеге Романцеве. Я верю в Аленичева и надеюсь, что у него все получится», – сказал Савин.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.