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    Евгений Савин: «Аленичев – настоящий фанатик футбола»

    Нападающий Евгений Савин высказался о перспективах «Спартака» под руководством Дмитрия Аленичева. Напомним, Савин выступал под руководством Аленичева в тульском «Арсенале».

    «Дмитрий Анатольевич фанатик футбола и очень амбициозный человек. Я уверен, что с его приходом в «Спартак», все неудачи команды закончились. Хочется, чтобы потихоньку красно-белые вышли на высокий уровень, как это было в 1990-х при Олеге Романцеве. Я верю в Аленичева и надеюсь, что у него все получится», – сказал Савин.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.07.2015 18:45
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    Комментарии (46)
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    sir_Alex
    1436723450
    Не перехвалили бы Аленя
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    cska plus
    1436723643
    Аленичев должен быть тренером а не фанатиком!
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    Bobus
    1436724745
    наша секта крепнет
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    никита001
    1436725149
    И это сказал несостоявшийся конь. потому и сказал, что как конь не состоялся.
    Ответить
    311
    1436727199
    Дифирамбы не понятны совсем. Пока еще не было ни одного официального матча.
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    diktor
    1436753936
    Уважаемый Аленичев-заставь этих супер пупер знатоков заткнутся в чемпионате-покажи кто есть кто-мы знаем ты сможешь.Пусть газопроводчики запрягут коней,и под присмотром ментов тихонько по железной дороге -до середины таблицы.
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    alessios1990
    1436759629
    Пока это всего лишь слова! Посмотрим, что будут говорить о нем через пару туров) Сможет ли Аленичев вывести Спартак в еврокубки и вообще на новый уровень? Покажет только время!
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    алдан2014
    1436772770
    Все правильно.Нужно быть фанатиком футбола,а не поклонником денег.
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    KURUM
    1436868316
    Не плохо было бы и меня подобрать..
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    ologreds
    1694997625
    numo435495
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