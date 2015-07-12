Канчельскис: «Ливерпуль – идеальный вариант для Черышева»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе россиянина Дениса Черышева в «Ливерпуль».
«В «Реале» Черышев не будет играть точно, а вот в «Ливерпуле» вполне может стать игроком основного состава и проявить себя. «Ливерпуль» – команда, которая старается играть в футбол, это идеальный вариант для Черышева. Советую, – сказал Канчельскис.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов заплатить за Черышева 22 миллиона евро.
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«В «Реале» Черышев не будет играть точно, а вот в «Ливерпуле» вполне может стать игроком основного состава и проявить себя. «Ливерпуль» – команда, которая старается играть в футбол, это идеальный вариант для Черышева. Советую, – сказал Канчельскис.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов заплатить за Черышева 22 миллиона евро.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.