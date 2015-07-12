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    Канчельскис: «Ливерпуль – идеальный вариант для Черышева»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе россиянина Дениса Черышева в «Ливерпуль».

    «В «Реале» Черышев не будет играть точно, а вот в «Ливерпуле» вполне может стать игроком основного состава и проявить себя. «Ливерпуль» – команда, которая старается играть в футбол, это идеальный вариант для Черышева. Советую, – сказал Канчельскис.

    Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов заплатить за Черышева 22 миллиона евро.

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    Источник: Р-Спорт

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    12.07.2015 18:23
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    Комментарии (50)
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    sir_Alex
    1436721917
    Как знать
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    7cska55
    1436721946
    Это было бы интересно.
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    Adler angriff
    1436722493
    Вильярреал сильнее и перспективнее ливерпуля, лучше бы Черышеву там место подбить.
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    drug01
    1436723086
    Рано ему играть в такой команде!
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    dzvinka
    1436724009
    да ну, чушь какаято
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    112910415
    1436725851
    нормально ему на подводной лодке!
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    Rruma
    1436726615
    Абсолютно! Прямо вижу Роджерса, дающего указания Черу ) Оч. интересно !!!
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    alessios1990
    1436759688
    Согласен с Андреем! Ливерпуль - отличный вариант для Дениса. Он реально способен там заиграть и стать игроком основы! Почему бы и нет)
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    LMI
    1436772766
    \"Ливерпуль\" - команда, которая старается играть в футбол =================== А Реал значит играет в регби, или может в покер?
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    ologreds
    1694997625
    numo435493
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