Паулу Барбоза: «У Измайлова есть предложения из России»

Агент российского полузащитника Марата Измайлова Паулу Барбоза рассказал, что пока нет ясности, где продолжит карьеру 32-летний футболист.
«В ближайшее время мы должны окончательно определиться с будущим Марата. Предложения есть, в том числе и из России. Но конкретизировать я бы не хотел», – сказал Барбоза.
Напомним, в прошлом сезоне Измайлов выступал в составе «Краснодара». Еще одним российским клубом в карьере Марата значится московский «Локомотив».
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«В ближайшее время мы должны окончательно определиться с будущим Марата. Предложения есть, в том числе и из России. Но конкретизировать я бы не хотел», – сказал Барбоза.
Напомним, в прошлом сезоне Измайлов выступал в составе «Краснодара». Еще одним российским клубом в карьере Марата значится московский «Локомотив».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.