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    Паулу Барбоза: «У Измайлова есть предложения из России»

    Агент российского полузащитника Марата Измайлова Паулу Барбоза рассказал, что пока нет ясности, где продолжит карьеру 32-летний футболист.

    «В ближайшее время мы должны окончательно определиться с будущим Марата. Предложения есть, в том числе и из России. Но конкретизировать я бы не хотел», – сказал Барбоза.

    Напомним, в прошлом сезоне Измайлов выступал в составе «Краснодара». Еще одним российским клубом в карьере Марата значится московский «Локомотив».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2015 15:53
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    Комментарии (13)
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    Jeck Denielse
    1436706973
    Торпедо Армавир ..... Там будут все кто уже не может но ещё хочет......
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    lobsterdam
    1436709564
    ему уже давно на печку пора, клопов давить, а тут:\" есть предложения...\"
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    wojanolja
    1436711655
    к Карпину?
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    pickapick
    1436712498
    В хороший (по российским меркам) клуб уже не пройдет
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    sir_Alex
    1436713003
    Из ФНЛ?
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    Sevastopol-www
    1436716556
    Пора закачивать...
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    Петр 1
    1436721304
    потух Марат - не разгорится снова.
    Ответить
    112910415
    1436725621
    только на понижение
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    Cool-Kurt Angle
    1436731752
    вечно молодой Марат )
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    ologreds
    1694997625
    numo435484
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