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    • Гильермо Котуньо: «Докажу, что «Рубин» сделал правильный выбор»

    Гильермо Котуньо: «Докажу, что «Рубин» сделал правильный выбор»

    Уругвайский защитник «Рубина» Гильермо Котуньо рассказал о том, как проходит адаптация в новом клубе, подчеркнув важность физической формы для достижения успеха.

    «Своей игрой на поле я должен доказать, что «Рубин» сделал правильный выбор. Впереди нас ждeт участие сразу в трeх турнирах. Это будет непросто, и мы понимаем, что для достижения целей нам необходима великолепная физическая форма. Начиная с первого дня в «Рубине» я учу русский язык. Я хочу понимать своих партнеров на поле и в обычной жизни», – сказал Котуньо.

    Напомним, Котуньо перешел в «Рубин» из клуба «Данубио». Казанский клуб заплатил за трансфер 1 миллион евро.

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    Источник: ФК «Рубин»

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    12.07.2015 15:27
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    Комментарии (11)
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    wojanolja
    1436707642
    увидим
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    artem 81
    1436711126
    покажет
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    sir_Alex
    1436711281
    Время покажет
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    Чист
    1436711823
    Если себя покажет то скорее всего продадут
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436719562
    Хороший настрой
    Ответить
    cska plus
    1436724405
    Приятно слышать такое от иностранца!))
    Ответить
    hansa1
    1436731251
    с таким настроем должен зарекомендовать себя с положительной стороны и вскоре будет стоить не один миллион.
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    Medium 33
    1436786478
    Главное - не растеряй запала! Ну и успехов и фарта на поле!
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    mrk
    1436804671
    Слово в слово совпадает с тем, что говорил Боккетти в начале карьеры в Рубине.
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    ologreds
    1694997625
    numo435482
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