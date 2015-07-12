Гильермо Котуньо: «Докажу, что «Рубин» сделал правильный выбор»

Уругвайский защитник «Рубина» Гильермо Котуньо рассказал о том, как проходит адаптация в новом клубе, подчеркнув важность физической формы для достижения успеха.
«Своей игрой на поле я должен доказать, что «Рубин» сделал правильный выбор. Впереди нас ждeт участие сразу в трeх турнирах. Это будет непросто, и мы понимаем, что для достижения целей нам необходима великолепная физическая форма. Начиная с первого дня в «Рубине» я учу русский язык. Я хочу понимать своих партнеров на поле и в обычной жизни», – сказал Котуньо.
Напомним, Котуньо перешел в «Рубин» из клуба «Данубио». Казанский клуб заплатил за трансфер 1 миллион евро.
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«Своей игрой на поле я должен доказать, что «Рубин» сделал правильный выбор. Впереди нас ждeт участие сразу в трeх турнирах. Это будет непросто, и мы понимаем, что для достижения целей нам необходима великолепная физическая форма. Начиная с первого дня в «Рубине» я учу русский язык. Я хочу понимать своих партнеров на поле и в обычной жизни», – сказал Котуньо.
Напомним, Котуньо перешел в «Рубин» из клуба «Данубио». Казанский клуб заплатил за трансфер 1 миллион евро.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.