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    Давид Силва: «Англичанам стоит перестать играть в декабре»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Силва рассказал о том, как он видит ситуацию с неудачным выступлением сборной Англии на крупных турнирах.

    «Сборная Англии – очень хорошая команда. Она может снова стать великой. Со сборной Испании на протяжении многих лет происходило то же самое – мы не выигрывали турниры. Но это осталось позади. Возможно, англичанам стоит перестать играть в декабре. Это было бы идеальным вариантом», – сказал Силва.

    Напомним, Давид Силва выступает в чемпионате Англии в составе «Манчестер Сити» и регулярно вызывается в сборную Испанию.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    12.07.2015 15:14
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    Комментарии (28)
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    alessios1990
    1436711278
    Это все на уровне предположений! Да к тому же старый добрый Боксинг Дэй как то не хочется отменять.. Этой традиции уже немало лет все таки)
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    Erik15
    1436711743
    Наша сборная,уже не знает как начать,а англикосы как победить...
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    Mister Ipkins
    1436712772
    а может просто перестать играть?
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    dzvinka
    1436719467
    может коротышкам испанцам стоит перестать советовать англичанам когда им играть?
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436719604
    Они были великими?..
    Ответить
    ФорвардЪ
    1436719928
    и какая связь между сборной и играми в декабре?
    Ответить
    Den Bull
    1436721719
    не надо ничего менять.
    Ответить
    cska plus
    1436724701
    Странно!
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    sir_Alex
    1436730552
    Да ладно!
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    ologreds
    1694997625
    numo435481
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