Рахим Стерлинг не полетит с «Ливерпулем» в азиатское турне

Полузащитник «Ливерпуля» Рахим Стерлинг не полетит с командой в турне по Азии. Футболист останется в Англии, чтобы завершить переход в «Манчестер Сити».
«Ливерпуль» требует за талантливого игрока 50 миллионов фунтов. «Манчестер Сити» пока предложил 45 миллионов, но готов к дальнейшим переговорам.
Стерлинг надеется поскорее перейти в новую команду. Ранее сообщалось, что если игрок откажется лететь с «Ливерпулем» в Азию, он будет подвергнут дисциплинарным взысканиям.
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«Ливерпуль» требует за талантливого игрока 50 миллионов фунтов. «Манчестер Сити» пока предложил 45 миллионов, но готов к дальнейшим переговорам.
Стерлинг надеется поскорее перейти в новую команду. Ранее сообщалось, что если игрок откажется лететь с «Ливерпулем» в Азию, он будет подвергнут дисциплинарным взысканиям.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.