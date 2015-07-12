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    Рахим Стерлинг не полетит с «Ливерпулем» в азиатское турне

    Полузащитник «Ливерпуля» Рахим Стерлинг не полетит с командой в турне по Азии. Футболист останется в Англии, чтобы завершить переход в «Манчестер Сити».

    «Ливерпуль» требует за талантливого игрока 50 миллионов фунтов. «Манчестер Сити» пока предложил 45 миллионов, но готов к дальнейшим переговорам.

    Стерлинг надеется поскорее перейти в новую команду. Ранее сообщалось, что если игрок откажется лететь с «Ливерпулем» в Азию, он будет подвергнут дисциплинарным взысканиям.

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    Источник: The Times

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    12.07.2015 14:26
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    Комментарии (99)
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    Sevastopol-www
    1436715503
    Завтра ещё раз написать бы об этом...
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    Planet Georgia
    1436716353
    Если «Манчестер Сити» не заплатит за вингера 70 миллионов евро, его ждет дубль. Днем ранее стало известно, что «Сити» предпримет последнюю попытку получить 20-летнего полузащитника сборной Англии. Руководство клуба с «Этихад» готово предложить за футболиста 40 миллионов фунтов (около 55 миллионов евро) разовым платежом и пять – в качестве бонусов. Американские владельцы «красных» не собираются идти на уступки и по-прежнему настаивают на сумме в 50 миллионов фунтов (70 млн евро). На текущей неделе уроженец Ямайки заявил Брендану Роджерсу о нежелании ехать с командой в предсезонное турне, а затем пропустил две тренировки, сославшись на болезнь. Если выяснится, что действия Стерлинга представляли собой саботаж с целью его продажи, то игрок будет оштрафован на 70 тысяч фунтов. The Mirror сообщает, что собственники «Ливерпуля» Джон Генри и Том Вернер недовольны попытками футболиста оказать давление на клуб, как и его заявлениями в адрес главного тренера. Источники утверждают, что если «горожане» не согласятся заплатить за вингера требуемую сумму, мерсисайдцы оставят игрока и в качестве наказания отправит его в резервный состав до открытия январского трансферного окна. Рахим Стерлинг в сезоне-2014/15 сыграл за «Ливерпуль» в 35 матчах АПЛ, забил 7 мячей и сделал 7 ассистов.
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    Planet Georgia
    1436716384
    Ливерпуль отправит Стерлинга в резерв.
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    Apxangel
    1436716835
    значит продадут... ну и славненько...
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    112910415
    1436717052
    допрыгается
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    Виталик ManUtd Rus
    1436717308
    Рахимка и его агент отлично втаптывают в грязь ливерку )))
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    spartacus333
    1436717478
    не понимаю почему ливер держится за этого негритенка. да ничего там нет. среднего уровня игрок. ну побегал два года назад и что дальше. второй сезон полностью провалил. да это за счастье надо принять что дураки арабы за эту бездарность дают 45 лимонов. он и десятки не стоит исходя из своего реального уровня. да, есть скорость, да есть неплохая техника, но нет мозгов. а великие футболисты, то бишь реальные звезды, играют то головой а не ногами. надо отдавать его не думая безмозглого паренька в мс и пусть арабчата с ним мучаются. у них большой опыт терять миллионы на бездарностях, адебайор, робиньо, гарсия, санья, гарсия, джеко, фернандиньо, балотелли и еще с десяток найдется если подумать хорошенько. ливер, отдавайте его за 45 и даже не думайте. он бездарь. он никогда не достигнет уровня позапрошлого года, потому что это было случайностью.
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    Gallardo27
    1436719217
    ЗАЧЕМ ДУБЛИРОВАТЬ НОВОСТИ ПО 100 РАЗ??????!!!!!!!!!!!!
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    argo-35
    1436722011
    Удачи, может все получится.
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    ologreds
    1694997626
    numo435478
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