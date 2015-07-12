Нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин Ван Перси сегодня прилетит в Стамбул, чтобы уладить все детали своего перехода в «Фенербахче». Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Ранее представители «Фенербахче» подтвердили старт переговоров с «Юнайтед» о трансфере голландского форварда. Неделю назад состав турецкой команды уже пополнил полузащитник «МЮ» Нани.
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Ранее представители «Фенербахче» подтвердили старт переговоров с «Юнайтед» о трансфере голландского форварда. Неделю назад состав турецкой команды уже пополнил полузащитник «МЮ» Нани.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.