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    Робин Ван Перси сегодня прилетит в Стамбул

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин Ван Перси сегодня прилетит в Стамбул, чтобы уладить все детали своего перехода в «Фенербахче». Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

    Ранее представители «Фенербахче» подтвердили старт переговоров с «Юнайтед» о трансфере голландского форварда. Неделю назад состав турецкой команды уже пополнил полузащитник «МЮ» Нани.

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    Источник: ФК «Фенербахче»

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    12.07.2015 13:40
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    Комментарии (21)
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    dante_voorhees
    1436699925
    Вчера уже объявили что сегодня вечером он будет в Стамбуле что вы так воздеваете с новостями
    Ответить
    dimagas1
    1436700575
    Будет интересно если Фенербахче с МЮ в группе сойдутся)
    Ответить
    Die Roten
    1436704670
    для фенера крутой трансфер.
    Ответить
    alessios1990
    1436710440
    Как ожидается, в воскресенье он пройдет медобследование, а уже в понедельник вечером объявят о его официальном переходе в Фенербахче. Неплохой такой вариант для Ван Перси! Удачи Робину в Турции)
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    Kazahy_za_Arsenal
    1436713280
    Скатился!
    Ответить
    Kazahy_za_Arsenal
    1436713310
    Где твоя медаль ТПЛ?
    Ответить
    roman230582
    1436714796
    Может одумается еще
    Ответить
    BlezMeetYouDi
    1436714901
    Удачи Рубину в Стамбуле!
    Ответить
    sir_Alex
    1436731452
    Скорее бы уже
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    ologreds
    1694997626
    numo435475
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