Джанфранко Дзола назначен главным тренером «Аль-Араби»

Известный в прошлом итальянский футболист Джанфранко Дзола назначен главным тренером катарского «Аль-Араби». Последним местом работы 49-летнего Дзолы был «Кальяри», откуда он в марте был уволен за неудовлетворительные результаты.



Ранее сообщалось, что на пост тренера «Аль-Араби» будет назначен бывший игрок «Анжи» Роберто Карлос, но в итоге бразилец возглавил индийский «Дели Динамос».





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:

С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.