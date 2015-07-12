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    Джанфранко Дзола назначен главным тренером «Аль-Араби»

    Известный в прошлом итальянский футболист Джанфранко Дзола назначен главным тренером катарского «Аль-Араби». Последним местом работы 49-летнего Дзолы был «Кальяри», откуда он в марте был уволен за неудовлетворительные результаты.

    Ранее сообщалось, что на пост тренера «Аль-Араби» будет назначен бывший игрок «Анжи» Роберто Карлос, но в итоге бразилец возглавил индийский «Дели Динамос».

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    Источник: ФК «Аль-Араби»

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    12.07.2015 11:00
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    Комментарии (10)
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    kkomov
    1436688318
    отличный игрок был и как тренер состоялся. удачи ему на любом месте работы!
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    foi
    1436688404
    ето круто
    Ответить
    kidd-75
    1436689023
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    sir_Alex
    1436691148
    Как раз по его тренерскому таланту
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    Z v e r o b o y
    1436692613
    хорошо
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    IKER-RAUL
    1436698722
    Удачи Джанфранко!
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    Lucius Vorenus
    1436739770
    круто!
    Ответить
    nahan
    1436760812
    Дзоле удачной работы.
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    ologreds
    1694997626
    numo435465
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