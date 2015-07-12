«Наполи» предложит «Барселоне» 13 млн за Бартру

«Наполи» готов сделать предложение «Барселоне» по покупке центрального защитника Марка Бартры. Итальянский клуб намерен заплатить за 24-летнего испанца 13 млн евро.

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Ранее сообщалось, что каталонцы не собираются больше продавать игроков обороны, так как до января не могут регистрировать новичков. Напомним, что в это межсезонье в Италию уже перебрался один защитник «Барселоны» –перешел в «Интер».