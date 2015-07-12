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    «Наполи» предложит «Барселоне» 13 млн за Бартру

    «Наполи» готов сделать предложение «Барселоне» по покупке центрального защитника Марка Бартры. Итальянский клуб намерен заплатить за 24-летнего испанца 13 млн евро.

    Ранее сообщалось, что каталонцы не собираются больше продавать игроков обороны, так как до января не могут регистрировать новичков. Напомним, что в это межсезонье в Италию уже перебрался один защитник «Барселоны» – Мартин Монтойя перешел в «Интер».

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    Источник: Sport Mediaset

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    12.07.2015 09:53
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    Комментарии (20)
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    зигзаг
    1436690087
    Бартра Барселоне нужен с прицелом на будущее.
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    FC BARCE-10-NA
    1436690535
    Бартра нормальный защитник.Ему всего 24 года.Он Барселоне ещё нужен.
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436692724
    хорошо
    Ответить
    Garry Green
    1436693294
    Я смотрю все матчи Барселоны, и должен сказать, Бартра реально самый слабый из всех имеющихся ЦЗ. Он теряет позицию, скорость не особо велика. 13 млн хорошая сумма для игрока скамейки, с учетом того, что Марк вряд ли станет железным игроком основы - продавать! Накинуть сверху еще 15-20 и купить супер топ игрока в пару к Пике. У Барсы сейчас 4 ЦЗ, 2 из которых топ уровня, и двое для ротации, куда еще пятого ? Пике, Маскерано основные, а вот Матье и поправившийся Вермален успешно способны заменить первую пару защей. Надо понять лишь одно, 24 года, это не мало, и к этому времени уже становится ясно, игрок необходим клубу, или нет! Будь Марк так хорош, и возлагай на него тренер надежды, как некоторым хочется представить, то зачем брал тренер сразу двух ЦЗ, и это при наличии уже имеющихся Пике, Маски и того самого Бартры?
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    sir_Alex
    1436699509
    Вполне адекватное предложение
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    Zidane_92
    1436701560
    За то что с ним сделал Бейл его цена стала равно к 5 лямов
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    barcelonistas
    1436707501
    В ближайший сезон или следующий, думаю, Бартра уже реальный кандидат на место в основе. Потенциал есть, но надо прибавлять. 13 млн вообще курам на смех.
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    Juventus21
    1436731152
    Можно же ведь за эти бабки Глика подписать. Офигенский центрбек и забивной ещё
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    nahan
    1436760513
    Дороговато за молодого.
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    ologreds
    1694997626
    numo435461
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