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    «Манчестер Сити» предложил за Стерлинга 45 млн фунтов

    Нападающий «Ливерпуля» Рахим Стерлинг может не полететь с командой в тур по Азии. Футболист осведомлен о том, что «Манчестер Сити» сегодня сделал «Ливерпулю» новое предложение о его трансфере за 45 млн фунтов.

    Ранее сообщалось, что Стерлинг сообщил руководству клуба, что не полетит с командой, однако был включен в список, если же игрок откажется лететь в тур, он будет подвергнут дисциплинарным взысканиям.

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    Источник: Daily Mail

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    12.07.2015 08:21
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    Комментарии (42)
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    TheDDS
    1436697236
    Турана за 35, а каких то стерлингов почти за 60 хотят
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    dokom
    1436698587
    Даже 45 млн. Е. много.
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    IKER-RAUL
    1436699502
    выжать с МС максимум и продать скорей рахимку. он уже заболел звёздной болезнью и скоро как игрок сдуется. ИМХО
    Ответить
    sir_Alex
    1436699948
    За такие деньги надо продавать, конечно
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    P0rter
    1436702536
    Ошибкой будет не продать. В это же время собираются купить Черышева за 22!
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    New_Look
    1436704471
    за одного Стерлинга 45 млн фунтов стерлингов - перебор
    Ответить
    alessios1990
    1436711995
    Не меньше, как говорится! Если горожане сохранят еще Хесуса Наваса, то у них будут очень быстрые фланги) Отдали в Ливерпуль Милнера, чтобы получить Стерлинга. Такое может только очень богатый клуб)
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    vremennyy
    1436727092
    Лучше не будет! Продали бы уже..Ощущение такое что он не будет выкладываться за ЛИвер.
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    nahan
    1436759533
    Уже вроде 49 предложили.
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    ologreds
    1694997627
    numo435454
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