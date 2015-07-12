«Манчестер Сити» предложил за Стерлинга 45 млн фунтов

Нападающий «Ливерпуля» Рахим Стерлинг может не полететь с командой в тур по Азии. Футболист осведомлен о том, что «Манчестер Сити» сегодня сделал «Ливерпулю» новое предложение о его трансфере за 45 млн фунтов.



Ранее сообщалось, что Стерлинг сообщил руководству клуба, что не полетит с командой, однако был включен в список, если же игрок откажется лететь в тур, он будет подвергнут дисциплинарным взысканиям.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Ранее сообщалось, что Стерлинг сообщил руководству клуба, что не полетит с командой, однако был включен в список, если же игрок откажется лететь в тур, он будет подвергнут дисциплинарным взысканиям.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.