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    • Ахмед Муса: «Буду рад возвращению Думбия, но не все зависит от него»

    Ахмед Муса: «Буду рад возвращению Думбия, но не все зависит от него»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса после контрольного матча с «Крыльями Советов» рассказал, что скучает по бывшему партнеру по команде Сейду Думбия и надеется на его возвращение. Напомним, что армейцы выиграли свою последнюю перед началом сезона встречу со счетом 2:0, а первый гол на 13-й минуте забил нигерийский нападающий.

    «Лично я страшно по нему скучаю! И не только я, а все мы. Если он вернется, мы будем просто счастливы. А главное, это, по моему мнению, будет очень хорошо для команды.С самим Думбия мы в контакте постоянно. Но далеко не все зависит от него. Не знаю, что думают по этому поводу в клубе. От него, думаю, все в этом вопросе и зависит» – сказал Муса в интервью «Спорт -Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2015 07:53
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    Комментарии (37)
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    забайкальский армеец
    1436691511
    Не стоит входить в одну реку дважды,а Рома не дала возможности Думбия проявить себя,выпуская игрока минут на десять,пятнадцать.Хоть раз дали бы ему хотя бы тайм сыграть.
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    Павлюченко 13
    1436692849
    У Сейду проблемы со здоровьем, не стоит рисковать и вновь подписывать с ним контракт, можно серьезно прогореть...
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    sir-5
    1436694045
    Поэтому и предлагают взять в аренду,а не выкуп.Вариант опасный.
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    Великий ЦСКА Москва
    1436695898
    Все будут рады возвращению Думбия, но не все зависит от него
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    обломов
    1436697202
    Лично моё мнение,не стоит возвращать Сейду в команду!Он отличный футболист но его эпоха в ЦСКА прошла.Сеюминутная,точнее сезонная выгода не дальновидна с позиции клуба.Ведь есть кому играть в нападении(молодёжь на лавке) ,на которой они могут заиграть только в домино.!!!Надо рисковать.Да и на других позициях .....то же до 60 лет играть не будут!
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    cska_moscow239
    1436703426
    смысл ему возвращаться!!!если только аренда!!!
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    Deuced
    1436704352
    а нафига уходил ?
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    stasus25
    1436728070
    Ахмед Муса: \"Страшно скучаю по Думбия!\" Ну да..., а потом Де Зеувы всякие... кони, да у вас в стаде голубые пони завелись
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    nahan
    1436759416
    Для армейцев Думбия был больше, чем лидер атак.
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    ologreds
    1694997627
    numo435452
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