Ахмед Муса: «Буду рад возвращению Думбия, но не все зависит от него»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса после контрольного матча с «Крыльями Советов» рассказал, что скучает по бывшему партнеру по команде Сейду Думбия и надеется на его возвращение. Напомним, что армейцы выиграли свою последнюю перед началом сезона встречу со счетом 2:0, а первый гол на 13-й минуте забил нигерийский нападающий.



«Лично я страшно по нему скучаю! И не только я, а все мы. Если он вернется, мы будем просто счастливы. А главное, это, по моему мнению, будет очень хорошо для команды.С самим Думбия мы в контакте постоянно. Но далеко не все зависит от него. Не знаю, что думают по этому поводу в клубе. От него, думаю, все в этом вопросе и зависит» – сказал Муса в интервью «Спорт -Экспрессу».



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