Педро намерен перейти в «Челси» после разговора с Моуриньо

Нападающий «Барселоны» Педро уже в это межсезонье может стать игроком «Челси». Испанец не имеет в своей команде достаточной игровой практики и в основном довольствуется выходами на замену, что не может устраивать футболиста.
Педро продлил контракт с «Барселоной» до 2019 года, однако каталонцы готовы расстаться с футболистом за 30 млн евро, которые готовы выплатить многие клубы. Игрок уже отказал «Арсеналу», «Ливерпулю» и ПСЖ, но согласился перейти в «Челси» после разговора с тренером «аристократов» Жозе Моуриньо.
Напомним, что бывший партнер Педро по «Барселоне» Сеск Фабрегас также согласился перейти в «Челси» после телефонного разговора с наставником лондонской команды.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.