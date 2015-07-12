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    Педро намерен перейти в «Челси» после разговора с Моуриньо

    Нападающий «Барселоны» Педро уже в это межсезонье может стать игроком «Челси». Испанец не имеет в своей команде достаточной игровой практики и в основном довольствуется выходами на замену, что не может устраивать футболиста.
    Педро продлил контракт с «Барселоной» до 2019 года, однако каталонцы готовы расстаться с футболистом за 30 млн евро, которые готовы выплатить многие клубы. Игрок уже отказал «Арсеналу», «Ливерпулю» и ПСЖ, но согласился перейти в «Челси» после разговора с тренером «аристократов» Жозе Моуриньо.

    Напомним, что бывший партнер Педро по «Барселоне» Сеск Фабрегас также согласился перейти в «Челси» после телефонного разговора с наставником лондонской команды.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2015 07:33
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    Комментарии (203)
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    Отправить
    112910415
    1436716925
    большого счастья!
    Ответить
    FRZZ
    1436721061
    А что им говорил Моур, интересно ))
    Ответить
    bangladesh
    1436728870
    +
    Ответить
    RMUKMU
    1436738469
    5 лет на скамейке сидел и вдруг вспохватился.
    Ответить
    nnbb199O
    1436776501
    Наконец то нашел свой клубишко, Педрито .
    Ответить
    Барби в сливках
    1436784063
    Хочет в клуб к нормальным пацанам. Понимает, что в новом сезоне каталонскому ФК Курятник ничего не светит.
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    зигзаг
    1436824337
    Хочу матч Барселона- сборная Германия. Лучшая команда с лучшей сборной.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437116013
    Выбирает пока...
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    киэнджин
    1437132449
    Куда бы не перешёл всегда будем рады за этого великого титулованного каталонского игрока..Удачи Педро Родригес..
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    ologreds
    1694997627
    numo435451
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