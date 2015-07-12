Педро намерен перейти в «Челси» после разговора с Моуриньо

Нападающий «Барселоны» Педро уже в это межсезонье может стать игроком «Челси». Испанец не имеет в своей команде достаточной игровой практики и в основном довольствуется выходами на замену, что не может устраивать футболиста.



Педро продлил контракт с «Барселоной» до 2019 года, однако каталонцы готовы расстаться с футболистом за 30 млн евро, которые готовы выплатить многие клубы. Игрок уже отказал «Арсеналу», «Ливерпулю» и ПСЖ, но согласился перейти в «Челси» после разговора с тренером «аристократов» Жозе Моуриньо.





Напомним, что бывший партнер Педро по «Барселоне» Сеск Фабрегас также согласился перейти в «Челси» после телефонного разговора с наставником лондонской команды.