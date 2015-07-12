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    Тейшейра: «Шахтер» обязан взять Суперкубок»

    Вице-капитан донецкого «Шахтера» Алекс Тейшейра поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины, где соперничать «горняки» будут с киевским «Динамо».

    «Мы обязаны взять этот трофей. В прошлом сезоне мы не выиграли ничего, поэтому должны серьезно подготовиться. Мне очень нравится город, где мы будем играть. Одесса очень красива», – сказал бразилец.

    Стартовый матч украинского сезона состоится 14 июля. Начало – в 21:00 по Москве.

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    Источник: fpl.ua

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    12.07.2015 00:49
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    kkomov
    1436651632
    интересно, а тейшейра тоже скачет или ...?
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    argo-35
    1436652244
    как пойдет, загадывать тяжело
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    Leicester City
    1436652829
    Здравствуйте,проводится опрос-\"самые неадекватные болельщики клубов \".Напишите ник неадеквата рядом с клубом. РЕАЛ- БАРСЕЛОНА- БАВАРИЯ- МЮ- ЧЕЛСИ- ЛИВЕРПУЛЬ- ЮВЕНТУС- МИЛАН- МС- АРСЕНАЛ- ТОТТЭНХЕМ- АТЛЕТИКО- ИНТЕР- ВАЛЕНСИЯ- ЛАЦИО-
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    Massachussets
    1436654062
    Алекс так и будет!
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    nahan
    1436706199
    Динамо возьмёт кубок.
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    dante_voorhees
    1436890904
    Никто ни чего не должен Лол
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    ologreds
    1694997629
    numo435440
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