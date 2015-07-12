Тейшейра: «Шахтер» обязан взять Суперкубок»

Вице-капитан донецкого «Шахтера» Алекс Тейшейра поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины, где соперничать «горняки» будут с киевским «Динамо».



«Мы обязаны взять этот трофей. В прошлом сезоне мы не выиграли ничего, поэтому должны серьезно подготовиться. Мне очень нравится город, где мы будем играть. Одесса очень красива», – сказал бразилец.



Стартовый матч украинского сезона состоится 14 июля. Начало – в 21:00 по Москве.



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