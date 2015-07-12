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    Этим летом из «Баварии» в «МЮ» больше никто не перейдет

    Руководитель мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заверил, что вслед за Бастианом Швайнштайгером этим летом в «Манчестер Юнайтед» из его клуба никто не перейдет.

    «Успокаиваю всех наших болельщиков: «красным дьяволом» из наших игроков этим летом больше никто не станет. Не допустим этого», – сказал немец.

    Таким образом, тему потенциального трансфера Томаса Мюллера в стан «манкунианцев» можно закрыть.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2015 00:35
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    Комментарии (42)
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    kkomov
    1436688891
    через год будет распродажа?
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    Бавария 2001
    1436700296
    Смешные *лоры Му мушни счастья полные штаны))) Мюллер сам лично послал представителей Му Му сказав - ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЮ МОЙ НОМЕР ВСЕГДА БУДЕТ ЗАНЯТ. Так что закатайте губу обратно Васи. Если бы не желание Басти попробовать для себя что то новое, он бы 100% не пошел бы в это дно. Он пару лет, как заикивался про то что бы попробовать свои силы в АПЛ, если бы не хорошие отношения с Ван Галем или поступило бы предложения от более сильных команд вроде Челси, Арсенала, Ливерпуля или Сити, то он бы послал бы вас на все 20 млн еаро. И еще *лорики. Бавария отдала вам игрока, который в мыслях и сердцем будет за Баварию, который в силу возраста уже сдавать начал, а в замен мы возьмем у вашего клубишко лучшего игрока Ди Марию. Только не надо говорить что он плохо играет. В вашем дне никому не под силу выделяться. Короче говоря вам даже Месси не помог бы. Не смотря на недолюбливания Ван Галя к Диме и мало проведенному времени на поле Ди Мария лучший ассистент. Привет от Погба лузерский клубишко!)))
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    Caesar555
    1436700605
    Очень жаль, что Бастиан ушел. Лучше бы Гвардиолу выгнали.
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    Сливки общества
    1436701464
    Хочется верить, что это правда. Уход Мюллера станет еще более тяжким ударом, чем уход Швайни, потому что это будет уж совсем нелогичный, необъективный, несуразный трансфер.
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    Bayerische Fan
    1436705424
    После ухода Басти трудно успокоиться.
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    nahan
    1436706126
    Достаточно и Швайни.
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    FootballFun1985
    1436718287
    А больше и не надо.
    Ответить
    weinmar
    1436767202
    Ну надо же! Ну, с..ка, успокоил, и на том спасибо!
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    Bayerische Fan
    1437588198
    И слава Богу!:)
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    ologreds
    1694997628
    numo435439
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