Этим летом из «Баварии» в «МЮ» больше никто не перейдет

Руководитель мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заверил, что вслед за Бастианом Швайнштайгером этим летом в «Манчестер Юнайтед» из его клуба никто не перейдет.
«Успокаиваю всех наших болельщиков: «красным дьяволом» из наших игроков этим летом больше никто не станет. Не допустим этого», – сказал немец.
Таким образом, тему потенциального трансфера Томаса Мюллера в стан «манкунианцев» можно закрыть.
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