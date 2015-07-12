Этим летом из «Баварии» в «МЮ» больше никто не перейдет

Руководитель мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заверил, что вслед за Бастианом Швайнштайгером этим летом в «Манчестер Юнайтед» из его клуба никто не перейдет.



«Успокаиваю всех наших болельщиков: «красным дьяволом» из наших игроков этим летом больше никто не станет. Не допустим этого», – сказал немец.



Таким образом, тему потенциального трансфера Томаса Мюллера в стан «манкунианцев» можно закрыть.



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