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    «Реал» известил о трансфере Касильяса в «Порту»

    Вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс завершил свой переход в португальский «Порту». Об этом сообщает официальный сайт «сливочных». Детали сделки на данный момент неизвестны.

    «Из тех 113-и лет, что существует «Реал», Касильяс провел в нем 25. За это время Икер стал иконой клуба, заработал уважение фанатов со всего мира. Его поведение является эталоном для всех. Спасибо за все, что вратарь сделал для нас. Ты навсегда будешь в наших сердцах», – говорится в заявлении.

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    Источник: ФК «Реал»

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    12.07.2015 00:08
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    Комментарии (271)
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    kempos
    1436701392
    Прощай Реал,Касильяса выперли,Рамос на подходе,хватит,только эти двое держали меня в стане сливочных болел. Удачи Пересу и его командочке пижонов в строительном бизнесе,а Роналду побыстрее свалить из этого борделя.
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    ONLY_FCSM
    1436705812
    Ну как же так??? Желаю Реалу на первой стадии плей-офф ЛЧ встретиться с Порту и вылететь от него
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    nahan
    1436705939
    Состоялось-таки...
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    Planet Georgia
    1436713914
    Спасибо «Порту», что поверили в меня. А сейчас я бы хотел обратиться ко всем мадридистам. После 25 лет защиты герба самой великой команды в мире пришел самый сложный день в моей спортивной жизни: мне нужно попрощаться с клубом, который дал мне все. Кажется, что только вчера 9-летний Икер надел впервые футболку «Реал Мадрид» и увидел, как сбывается его мечта. За все это время мы страдали, смеялись, плакали и наслаждались моментами все вместе, я чувствовал, что вы рядом и любите меня, как в хорошие, так и в плохие моменты. Этот клуб научил меня не только тому, что значит быть спортсменом, но и воспитал меня как человека. Он помог мне вырасти, обучая меня ценностям, которые защищает этот герб: уважение, товарищество, компромисс, скромность… И я старался демонстрировать их везде, где представлял «Реал Мадрид». Сегодня с хочу в особенности вспомнить всех своих товарищей по команде. На протяжении этих лет вместе мы пережили уникальные и неповторимые моменты, игроки, которые стали частью моей семьи и с которым я делил слезы радости и горечи. У меня остаются здесь отличные друзья, и я знаю, что где бы я ни был, я могу на них рассчитывать, а они – на меня. Все мои тренеры, начиная от тренера в «Бенхамине» без исключения, и их тренерские штабы были для меня учителями, лучшими в мире, и спасибо им всем за советы, за понимание, за опыт и за профессионализм. От Мескиты, который привел меня в «Мадрид», до последнего тренера Карло Анчелотти. Я многому научился у всех них. Благодарю также всех работников клуба, которые всегда были готовы поддерживать меня и помогать мне решать проблемы – их не видно, но они всегда были с нами. Спасибо мои родителям и моей семье – своей силой и заботой они помогли мне пройти этот путь. Отдельное спасибо моей жене и сыну, которые будут рядом со мной каждый день, переживая вместе этот прекрасный этап в моей жизни. И эти последние строчки я посвящаю лично всему мадридизму, который не знает границ. Спасибо за вашу безоговорочную поддержку, спасибо, что позволили поднять над головой каждый кубок, добиться каждой победы, быть вашим капитаном, спасибо, что были рядом в хорошие и плохие моменты, и спасибо за то, что подавали руку, помогая мне подняться. Я много раз говорил это, но хочу еще раз повторить: я хочу, чтобы вы меня запомнили не как хорошего вратаря, а как хорошего человека со своими дефектами. Спасибо, спасибо, спасибо за все, я никогда вас не забуду. Будьте уверены, что где бы я ни был, я буду продолжать кричать Hala Madrid!!!!!» [ссылки запрещены, читайте правила]
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    Planet Georgia
    1436713986
    Икер Касильяс: «Где бы я ни был, я буду продолжать кричать Hala Madrid!» После 25 лет в «Мадриде» и 16 лет в первой команде Икер Касильяс поставил финальную точку в своей карьере, за которую успел выиграть огромное количество титулов. Уже бывший капитан «Реала» попрощался со своим клубом на пресс-конференции, на которую прибыл один без сопровождения кого-либо из руководства «Мадрида». «Мое письмо займет 30 секунд, но я в итоге час это буду делать», – пытался пошутить Икер перед тем, как начать читать свое прощальное письмо. Удалось это сделать не с первого раза: слезы не давали возможности Икеру начать пресс-конференцию. Текст прощального письма: «Добрый день. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто пришел, за то, что сопровождаете меня в этот особенный момент. Сегодня я приехал на этот великий стадион, чтобы попрощаться со всеми и в особенности с мадридистами. Как вы уже знаете, вчера я перестал быть игроком «Реала» и стал частью «Порту». Хочу сообщить вам, что решение перейти в «Порту» было принято по двум главным причинам: во-первых, тот энтузиазм, который продемонстрировали президент, директор и тренер команды, а также все игроки. Во-вторых, за теплоту и признательность, которые выразили мне болельщики титулов. Я сделаю все возможное, чтобы не подвести их, и буду бороться по максимуму, чтобы мы выиграли как можно больше титулов.
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    112910415
    1436724455
    трогательно
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    Evgenii333
    1436784276
    нормально
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    zemlya1979
    1436861293
    Президент и фанаты Реала в Мадриде не уважают легенд,и это очень печально!!!
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    Gerz
    1436975097
    удачи Кас! ты чемпион и это круто!
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    ologreds
    1694997628
    numo435436
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