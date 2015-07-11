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    Слуцкий опроверг переговоры с Варгасом

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий не подтвердил информацию о том, что его команда ведет переговоры о переезде в Россию форварда итальянского «Наполи» Эдуардо Варгаса.

    «Если какой-то клуб и общается с ним, то у него и надо спрашивать, но никак не у меня», – отрезал Слуцкий.

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    Источник: Sportbox.ru

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    11.07.2015 23:42
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    Комментарии (42)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    KaSog Kerket
    1436683631
    Слуцкий прямо партизан не все тайны раскрывает.
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    родом из СССР
    1436688395
    я вот в его фразе опровержения не услышал. может кто мне объяснит,где он сказал,что ЦСКА не ведет с ним переговоров. откуда соккер такой вывод сделал?
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    kkomov
    1436688659
    физрук! кто у тебя спрашивать будет?
    Ответить
    Русский Моуриньо
    1436691224
    Не мешайте Лёне пережовывать
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436692643
    Не будет Варгаса в ЦСКА!
    Ответить
    spartach n1
    1436692818
    Слудский, где новые папуасы ?
    Ответить
    Коняра85
    1436692887
    Ну, кстати, и по предыдущим своим трансферам, бывало, аремейцы до последнего твердили, что не интересуются такими игроками и т.п. Так что ни о чем заметка.
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    nahan
    1436705891
    А зря...
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    ФорвардЪ
    1436707512
    что он там отрезал?
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    ologreds
    1694997628
    numo435435
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