Президент «Наполи» надеется, что Игуаина получится продать

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выразил надежду, что нападающий команды Гонсало Игуаин этим летом отправится в другой клуб.



«Надеюсь, аргентинец уйдет от нас. На вырученные 90 миллионов евро я куплю 8 футболистов. Чиро Иммобиле? Не будем его брать, потому что он выглядит достойно только при наличии на поле Лоренцо Инсинье и Марко Верратти. В «Наполи» есть только один из них», – в своей привычной манере сказал функционер.



Ранее «Наполи» огласил сумму, за которую может быть продан Игуаин – она как раз равняется 90 миллионов евро.



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