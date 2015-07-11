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    • Президент «Наполи» надеется, что Игуаина получится продать

    Президент «Наполи» надеется, что Игуаина получится продать

    Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выразил надежду, что нападающий команды Гонсало Игуаин этим летом отправится в другой клуб.

    «Надеюсь, аргентинец уйдет от нас. На вырученные 90 миллионов евро я куплю 8 футболистов. Чиро Иммобиле? Не будем его брать, потому что он выглядит достойно только при наличии на поле Лоренцо Инсинье и Марко Верратти. В «Наполи» есть только один из них», – в своей привычной манере сказал функционер.

    Ранее «Наполи» огласил сумму, за которую может быть продан Игуаин – она как раз равняется 90 миллионов евро.

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    Источник: Football Italia

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    11.07.2015 23:13
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    Комментарии (31)
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    Lionel Messi-10
    1436669549
    Этот чудик опять накурился))) Какие 90 лямов???
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    Juventus 32
    1436678670
    наивный
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    Juventus21
    1436679084
    Насмешил. Это под чем надо быть, чтоб сморозить такую чуть.
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    Слуцкий
    1436681430
    в ЦСКА его
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    Die Roten
    1436701897
    90 милионов?хаха))))
    Ответить
    nahan
    1436705728
    Этого мазилу давно пора продать.
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    Rassell 63
    1436708294
    Итальяшка!У тебя старческий маразм!Акстись,какие 90 млн?Ты вообще о чем?Откуда такие цены рисуешь за это бревно, умора????
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    lobsterdam
    1436708786
    лес всем нужен, но не по такой же цене!
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    Apsny
    1436710232
    0,9 млн рублей его цена.
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    ologreds
    1694997629
    numo435431
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