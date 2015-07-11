Чочиев: «Крылья Советов» могут попасть в десять сильнейших»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился мнением по поводу сегодняшнего товарищеского матча своей команды против ЦСКА, в котором волжане проиграли со счетом 0:2.



«Сегодня игра на сто процентов не получилась, но мы все равно старались. Моменты были. Мы имели хорошие контратаки, второй тайм провели лучше, могли два-три раза забить. Видимо, немного не повезло. Так что я бы не сказал, что мы сыграли некачественно или плохо. Что касается сезона, то надеюсь, что попадем в десятку. Мы способны на это», – сказал Чочиев.



«Крылья Советов» откроют сезон РФПЛ гостевым матчем против «Анжи».



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