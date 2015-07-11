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    • Чочиев: «Крылья Советов» могут попасть в десять сильнейших»

    Чочиев: «Крылья Советов» могут попасть в десять сильнейших»

    Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился мнением по поводу сегодняшнего товарищеского матча своей команды против ЦСКА, в котором волжане проиграли со счетом 0:2.

    «Сегодня игра на сто процентов не получилась, но мы все равно старались. Моменты были. Мы имели хорошие контратаки, второй тайм провели лучше, могли два-три раза забить. Видимо, немного не повезло. Так что я бы не сказал, что мы сыграли некачественно или плохо. Что касается сезона, то надеюсь, что попадем в десятку. Мы способны на это», – сказал Чочиев.

    «Крылья Советов» откроют сезон РФПЛ гостевым матчем против «Анжи».

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    Источник: Р-Спорт

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    11.07.2015 22:45
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    Комментарии (10)
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    kkomov
    1436644122
    со спартаком вам битва за десятку предстоит - так что готовьтесь!
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    морозз
    1436644398
    Нужно проиграть ЦСКА 2:0 чтобы попасть в десятку, интересная логика!
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    eugen-han
    1436645370
    скромно на счёт десятки,но через две недели думаю,что крылья способны обыграть цска в самаре,или как минимум не проиграть - это исходя из того,что можно было увидеть сегодня на стадионе \"октябрь\".
    Ответить
    Борисыч1
    1436649779
    Маладэц! Джигит!
    Ответить
    cegmzy
    1436670136
    В пердиве
    Ответить
    Гражданиннн
    1436671173
    Алан, с языком можно болтать сколько угодно. но я видел твою игру, проста отстой. жалко что бюджет КС не позволяет купит хороших игроков. а то тебя давно выгнали бы.
    Ответить
    cska plus
    1436677770
    спартак не даст, они будут десятым!
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    nahan
    1436702027
    Крылышкам удачного сезона.
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    ologreds
    1694997629
    numo435430
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