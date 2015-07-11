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    Дармиан перешел в «Манчестер Юнайтед»

    Итальянский «Торино» проинформировал общественность, что защитник команды Маттео Дармиан отправляется в Англию, где будет защищать цвета «Манчестер Юнайтед». Контракт рассчитан на четыре года.

    «Президент нашего клуба благодарит Маттео за профессионализм, который он демонстрировал все четыре года, что был с нами. Надеемся, что Дармиана ждет успех с новой командой», – говорится в заявлении.

    В общей сложности футболист провел за «Торино» 133 матча и трижды забил.

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    Источник: ФК «Торино»

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    11.07.2015 22:08
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    Комментарии (304)
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    nahan
    1436678551
    Вот, например, кого стоило брать Венгеру...
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    Mr_Tim
    1436682911
    Добро пожаловать в Ман Ю!
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    KaSog Kerket
    1436683134
    должен заиграть,хороший защитник.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436683421
    Общественность не возражает...
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    Jeck Denielse
    1436683642
    В это тр.окно походу на рынке только МЮ и турки ......у них иммунитет от фэйр-плей ??? Они уже отоварились на 300 млн не усилившись....
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    Die Roten
    1436688782
    удачи ему в мю.и нашему бастиану тоже удачи в мю.сколько бы он за дьяволов не сыграл.все равно он наш.
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    Павлюченко 13
    1436693618
    Ван Гаалу виднее, кто ему нужен...
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    Apxangel
    1436693744
    Всё... Теперь муму точно чемпиЁн... ТОКА ЧЕГО?
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    Bayerische Fan
    1436706384
    Успеха!
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    ologreds
    1694997628
    numo435425
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