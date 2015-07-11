Дармиан перешел в «Манчестер Юнайтед»

Итальянский «Торино» проинформировал общественность, что защитник команды Маттео Дармиан отправляется в Англию, где будет защищать цвета «Манчестер Юнайтед». Контракт рассчитан на четыре года.



«Президент нашего клуба благодарит Маттео за профессионализм, который он демонстрировал все четыре года, что был с нами. Надеемся, что Дармиана ждет успех с новой командой», – говорится в заявлении.



В общей сложности футболист провел за «Торино» 133 матча и трижды забил.



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