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    Бушманов: «Карпин поднимет интерес к ФНЛ»

    Главный тренер московского «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал назначение на пост рулевого армавирского «Торпедо» Валерия Карпина.

    «Валера принял неожиданное решение. Желаю ему удачи в новом коллективе. Благодаря Карпину, увеличится интерес к ФНЛ вообще и Армавиру в частности. Уже накопленный опыт сильно поможет ему. Тренер поработал со статусной командой и теперь принимает приглашение клуба совершенно другого класса. Считаю это нормальным для тех, кто именно хочет стать специалистом. Нужно уметь решать задачи самых разных уровней. В этом класс и проявляется. Еще раз желаю Валере удачи и даю понять, что ему придется работать в очень непростой ситуации», – заявил Бушманов.

    «Спартак-2» сыграет против «Торпедо» 4 октября.

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    Источник: Р-Спорт

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    11.07.2015 21:39
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    Комментарии (25)
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    kkomov
    1436645792
    не с того бока поднимают интерес - скандалы, интриги, истерики напомнят нтв и превратят фнл в желтуху.
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    kkomov
    1436645914
    все помнят как за сезон спартач алень с тулой вышел в рфпл - карп его методами и при помощи армян собирается повторить тот же \"финт ушами\" аленя! эти метода спартачка давно ими опробованы и всем известны.
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    eaguar
    1436647129
    Удачи Карпину .
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    Vector
    1436649936
    Не такая уж Мальорка и статусная...
    Ответить
    Сенситив
    1436650214
    ждём армяно-эстонское шоу...))
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    nahan
    1436678287
    Карпин хочет утвердиться после неудач с Мальоркой...
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    КПР
    1436695553
    ГА-ГУ-ГЫ. уже противно до смешного, или смешно до противного.
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    mihaluch
    1436704738
    В России всё наоборот: Сначала статусная команда, затем ФНЛ, потом юноши, и закончить работой с детьми. Точно страна непуганых идиотов.
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    112910415
    1436724023
    однозначно!
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    ologreds
    1694997628
    numo435423
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