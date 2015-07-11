Бушманов: «Карпин поднимет интерес к ФНЛ»

Главный тренер московского «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал назначение на пост рулевого армавирского «Торпедо» Валерия Карпина.



«Валера принял неожиданное решение. Желаю ему удачи в новом коллективе. Благодаря Карпину, увеличится интерес к ФНЛ вообще и Армавиру в частности. Уже накопленный опыт сильно поможет ему. Тренер поработал со статусной командой и теперь принимает приглашение клуба совершенно другого класса. Считаю это нормальным для тех, кто именно хочет стать специалистом. Нужно уметь решать задачи самых разных уровней. В этом класс и проявляется. Еще раз желаю Валере удачи и даю понять, что ему придется работать в очень непростой ситуации», – заявил Бушманов.



«Спартак-2» сыграет против «Торпедо» 4 октября.



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