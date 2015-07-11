Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    В трансфере Касильяса вновь возникло недопонимание

    Уже порядком затянувшийся переход вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса в «Порту» вновь задерживается. Сегодня поступила информация, что «сливочные» не хотят брать на себя ответственность за так называемые налоговые риски, что необходимо сделать в соответствии с португальским законодательством. Из-за этого переход не может быть завершен. Если бы не эта деталь, Касильяса уже можно было считать «драконом». Вероятно, в ближайшее время станет ясно, смогут ли стороны прийти к консенсусу.

    Доподлинно известно, что испанец уже попрощался со своими мадридскими партнерами.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 20:01
    Рекомендуем
    Комментарии (41)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Justin7
    1436638394
    Не зря такие препятствия возникают,значит есть недовольные
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436638798
    Оставайся в Реале!
    Ответить
    VINTRA
    1436639870
    Вот не могу представить Касильяса в Порту
    Ответить
    Lionel Messi-10
    1436640645
    Очередная эпопея..
    Ответить
    bangladesh
    1436640883
    Было бы красиво, если бы Касильяс сразу закончил карьеру, а не уходил в другой клуб!)
    Ответить
    valeron88
    1436640982
    Прочитал так - \"В трансфере Касильяса вновь возникло недомогание\" Блин, это же смешно уже)
    Ответить
    realmadrid92
    1436643701
    Скряга Кэп. Не хочет сидеть в запасе и не играет на свою огромную зарплату. Но бьется за каждую мелочь. Уважения ноль к клубу, который сделал его человеком. Ему надо валить в Катар или в МЛС, как Хави и не ныть о том, что Реал должен до конца его дней платить деньги за его инфантильность
    Ответить
    nahan
    1436705613
    Интересное развитие, подождем разъяснений.
    Ответить
    112910415
    1436723373
    грустно быть полудраконом
    Ответить
    ologreds
    1694997630
    numo435414
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+