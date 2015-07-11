Карпин провел дебютную тренировку в армавирском «Торпедо»

Сегодня сразу же после презентации Валерия Карпина в качестве главного тренера армавирского «Торпедо» команда провела первую тренировку под руководством именитого наставника. Состоялась она на базе клуба в Новогорске.



Уже завтра, 12-го июля, южане сыграют свой дебютный матч в ФНЛ, где их соперником будет «Зенит-2».







Фото: «Чемпионат.ком».



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

