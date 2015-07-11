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    Карпин провел дебютную тренировку в армавирском «Торпедо»

    Сегодня сразу же после презентации Валерия Карпина в качестве главного тренера армавирского «Торпедо» команда провела первую тренировку под руководством именитого наставника. Состоялась она на базе клуба в Новогорске.

    Уже завтра, 12-го июля, южане сыграют свой дебютный матч в ФНЛ, где их соперником будет «Зенит-2».



    Фото: «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2015 19:23
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    Комментарии (52)
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    REDAT
    1436646003
    Удачи Торпедо!Ждем победы над Зенитом - 2!
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    Pleafant
    1436648875
    На прессконференции Карпин сказал,что вчера он смотрел армянский Уллис в еврокубке,ребятам надо отдохнуть и завтра они подьедут в Москву,я ничего не понял.Они что будут паралельно играть в двух чемпионатах и сколько армян может получить Карпин в своё распоряжение уже сегодня,и кто будут российские игроки?По ходу,армянский хозяин обеих команд заслал в ФНЛ не меньше Газпрома,что бы так,за один день,включили команду без игроков и стадиона.
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    АрсенБурбулятр
    1436650090
    так у них же 2 игрока в команде было 2 дня назад, откуда третий? или это начальник базы
    Ответить
    RussianHorse
    1436655892
    Валера высматривает Фалькао.
    Ответить
    mat73
    1436681117
    База клуба в Новогорске? Это в Подмосковье чтоли? А какже Армавир?...
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    kkomov
    1436688961
    теоретические занятия провел? рассказал как сборную разваливал?
    Ответить
    Русский Моуриньо
    1436694254
    ВАлера классный тренер и мотиватор
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    nahan
    1436705468
    Карпин поднимет команду.
    Ответить
    112910415
    1436723136
    верим!
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    ologreds
    1694997630
    numo435411
    Ответить
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