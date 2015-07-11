Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    ЦСКА победил «Крылья Советов»

    В сегодняшнем товарищеском матче московские армейцы победили лучшую команду ФНЛ прошлого сезона.

    11 июля. Москва. Стадион «Октябрь».

    ЦСКА (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 2:0 (2:0).

    Голы: 1:0 – Муса, 13; 2:0 – Натхо, 37.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Васин (Игнашевич, 62), Щенников (Набабкин, 46), Вернблум (Ефремов, 62), Натхо, Тошич, Еременко (Панченко, 71), Дзагоев (Цауня, 62), Муса (Страндберг, 62).

    «Крылья Советов»: Конюхов (Стаменкович, 82), Цаллагов, Концедалов, Надсон, Бурлак. Ятченко, Померко (Махмудов, 87), Драгун (Симайс, 71), Чочиев (Габулов, 60), Горбатенко (Скворцов, 89), Корниленко.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 19:11
    Рекомендуем
    Комментарии (68)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cool-Kurt Angle
    1436643801
    хоть и товарняк.но Крылья не впечатлили
    Ответить
    SHMEL
    1436647901
    Размялись и ладно.
    Ответить
    cska-62
    1436653760
    Неплохо, но нужно слегка укрепить группу атаки. Лучше всего взять Месси, Неймара и Суареса. И играть по феноменальной тактической схеме Слуцкого: \"Игнашевич - бей, Месси - беги!\" Ну а Суарес с Неймаром будут нервно кусать локти на скамейке запасных... :-)))))
    Ответить
    RussianHorse
    1436655857
    Обычный товарняк.Для всех команд ничего не значащий,только свиньи верещат,когда выигрывают.
    Ответить
    забайкальский армеец
    1436676105
    Ничего существенного,всё по старому,хотя нападающий напрашивается сам собой.Опять будет двадцать пять с короткой скамейкой и стариком Игнашём.
    Ответить
    mat73
    1436690241
    Самара в поддавки играла чтоли?
    Ответить
    ФорвардЪ
    1436703848
    хорошо. подготовка к сезону идет плодотворно !
    Ответить
    nahan
    1436705245
    Крылышкам нужно извлечь уроки.
    Ответить
    112910415
    1436723045
    всё штатно
    Ответить
    ologreds
    1694997630
    numo435410
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+