ЦСКА победил «Крылья Советов»

В сегодняшнем товарищеском матче московские армейцы победили лучшую команду ФНЛ прошлого сезона.



11 июля. Москва. Стадион «Октябрь».





ЦСКА (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 2:0 (2:0).



Голы: 1:0 – Муса, 13; 2:0 – Натхо, 37.











Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Васин (Игнашевич, 62), Щенников (Набабкин, 46), Вернблум (Ефремов, 62), Натхо, Тошич, Еременко (Панченко, 71), Дзагоев (Цауня, 62), Муса (Страндберг, 62).Конюхов (Стаменкович, 82), Цаллагов, Концедалов, Надсон, Бурлак. Ятченко, Померко (Махмудов, 87), Драгун (Симайс, 71), Чочиев (Габулов, 60), Горбатенко (Скворцов, 89), Корниленко.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!