ЦСКА победил «Крылья Советов»

В сегодняшнем товарищеском матче московские армейцы победили лучшую команду ФНЛ прошлого сезона.
11 июля. Москва. Стадион «Октябрь».
ЦСКА (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 2:0 (2:0).
Голы: 1:0 – Муса, 13; 2:0 – Натхо, 37.
Голы: 1:0 – Муса, 13; 2:0 – Натхо, 37.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Васин (Игнашевич, 62), Щенников (Набабкин, 46), Вернблум (Ефремов, 62), Натхо, Тошич, Еременко (Панченко, 71), Дзагоев (Цауня, 62), Муса (Страндберг, 62).
«Крылья Советов»: Конюхов (Стаменкович, 82), Цаллагов, Концедалов, Надсон, Бурлак. Ятченко, Померко (Махмудов, 87), Драгун (Симайс, 71), Чочиев (Габулов, 60), Горбатенко (Скворцов, 89), Корниленко.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!