Тевес поблагодарил «Ювентус» за два проведенных в Турине года

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» на своей страничке в инстаграме поблагодарил клуб и поделился впечатлениями о проведенном в Турине периоде:



«Начинается новая глава, и я хотел бы выразить огромную благодарность за два фантастических года в «Ювентусе», сказать спасибо всем болельщикам, которые поддерживали меня и в хорошие, и в плохие времена. Без вас я бы не смог выдать два отличных сезона, вы относились ко мне потрясающим образом, и я очень сильно это ценю.

Также хочу сказать спасибо всем партнерам по команде и тренерскому штабу команды, которые сильно помогали мне на поле и за его пределами. Вы многому меня научили, я очень благодарен. Надеюсь, вы продолжите показывать хорошие результаты», – написал Тевес.

