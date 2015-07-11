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    • Тевес поблагодарил «Ювентус» за два проведенных в Турине года

    Тевес поблагодарил «Ювентус» за два проведенных в Турине года

    Бывший нападающий туринского «Ювентуса» на своей страничке в инстаграме поблагодарил клуб и поделился впечатлениями о проведенном в Турине периоде:
    «Начинается новая глава, и я хотел бы выразить огромную благодарность за два фантастических года в «Ювентусе», сказать спасибо всем болельщикам, которые поддерживали меня и в хорошие, и в плохие времена. Без вас я бы не смог выдать два отличных сезона, вы относились ко мне потрясающим образом, и я очень сильно это ценю.
    Также хочу сказать спасибо всем партнерам по команде и тренерскому штабу команды, которые сильно помогали мне на поле и за его пределами. Вы многому меня научили, я очень благодарен. Надеюсь, вы продолжите показывать хорошие результаты», – написал Тевес.
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    Источник: Sports.ru

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    11.07.2015 18:14
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    Комментарии (24)
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    roman230582
    1436628604
    ЮВЕ тоже должен быть ему благодарен
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    Vamos_Ramos
    1436629802
    Ну всё, как всегда какой-нибудь клуб выстрелит, у них всех скупают...так было с Атлетико в 2014, когда сразу ухватили Косту, Луиса, Куртуа, так было с Боруссией - Шахин, Кагава, Лёва, Гётце, теперь Ювентус - Пирло, Тевез, сейчас еще Погба и Видаль уйдут... Короче Ювентус ждет судьба Атлетико и Боруссии...
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    Шмавон
    1436630260
    был хорош удачи дома
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    pickapick
    1436631968
    Поехал домой...
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    Lion in Zion
    1436632492
    Манджукич, конечно, очень неравноценная замена Тевесу, даже возрастному.
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    Deuced
    1436634698
    а мог и на третий год пойти - в любом случае вероятно лучший отрезок в своей карьеры выдал
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    Arhive
    1436685592
    красава!
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    Dart Veider
    1436689120
    Спасибо Тевезу за то что ащил команду эти два года и то что забил 50 мячей за эти два сезона являлся забивным форвардом и важным звеном в составе Ювентуса
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    nahan
    1436704986
    Тевеса не каждый заменит.
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    ologreds
    1694997630
    numo435405
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