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    Дебют Лэмпарда в МLS откладывается из-за травмы

    Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард из-за травмы не сможет дебютировать в своей новой команде «Нью-Йорк Сити» в MLS в это воскресенье в матче против «Торонто». Англичанин получил растяжение икроножной мышцы на тренировке.

    «Я очень разочарован, что не смогу сыграть в воскресенье. Я с нетерпением ждал этого момента, хорошо тренировался, и мне очень нравится работать в команде. К сожалению, я получил небольшое растяжение мышцы во время тренировки», – приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.
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    Источник: ФК «Нью-Йорк Сити»

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    11.07.2015 17:54
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    Комментарии (27)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Петр 1
    1436626881
    да ладно - в получемпионате по полуфутболу в полустране и с растяжением можно без напряжения!
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    Vamos_Ramos
    1436627127
    Лэмпард, Джеррард, Рауль, Дель Пьеро, Абидаль, Хави, Вальдес, Пирло - все клубы выкидывают своих легенд, не понимаю, почему все гонят на Реал?
    Ответить
    bestolochch
    1436629456
    Первый заокеанский блин комом!
    Ответить
    alboro
    1436632185
    ПОСМОТРИМ
    Ответить
    Den Bull
    1436632528
    Печалька.
    Ответить
    danil128412
    1436635771
    Выздоравливай Лэм!
    Ответить
    DXTK
    1436640130
    Видимо пора вешать бутсы на гвоздь.
    Ответить
    Vector
    1436650342
    Успокойся... тебе больничный стопроцентый полагается...
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    nahan
    1436704924
    Жаль, здоровья Лэмпарду.
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    ologreds
    1694997631
    numo435404
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